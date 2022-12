“Si se reanuda la liga, no estamos activos porque el Pereira no deja que nos envíen trabajos”

Un jugador del plantel ‘matecaña’ habló este viernes con GolCaracol.com y entregó su versión sobre los últimos acontecimientos que se han presentado en el club.

El Deportivo Pereira informó el pasado miércoles que suspendería los contratos de los jugadores y el cuerpo técnico si era necesario tras no llegar a un acuerdo en las negociaciones.

Publicidad

“Al no encontrar concordancia en las propuestas, se ha tomado la decisión de enviar un oficio al Ministerio del Trabajo para solicitar la suspensión de contratos de jugadores que tienen salarios superiores a los 5 millones de pesos y el cuerpo técnico”, informó el club.

Jugadores y cuerpo técnico del Pereira reclaman pagos de salarios y hasta premios del 2019

Al día siguiente los jugadores dieron respuesta al comunicado de prensa y manifestaron que el equipo les adeuda el 30 por ciento de sus salarios del mes de marzo, los convenios y los premios que acordaron por ascender en 2019.

Además, afirmaron que la causal de fuerza mayor para cancelar los contratos no es válida pues Pereira ha recibido dineros por parte de la Dimayor, la Federación Colombiana y recientemente de la Conmebol.

Publicidad

GolCaracol.com habló este viernes con un jugador del plantel ‘matecaña’ que pidió la reserva de su nombre, para conocer su versión sobre los últimos acontecimientos en el club.

El futbolista asegura que ellos están inactivos pues el Pereira no permite que les envíen trabajos para realizar en la casa, y que no es cierto que los técnicos de las divisiones menores se bajaron voluntariamente el sueldo.

Publicidad

“Hubo muchas reuniones y no logramos llegar a un acuerdo. Lo que ellos nos ofrecían no era satisfactorio para nosotros. El lunes nos dijeron que iban a pagar completo, que les diéramos hasta el medio día, después que hasta las seis de la tarde y luego hasta las 10 de la noche. Resulta que no pagaron el 100 por ciento sino el 70, cosa que no habíamos acordado. A las 10:18 minutos de la noche montan el primer comunicado y nosotros lo respondemos. Está todo muy claro, ellos nos deben premios de 2019, nos deben convenios, y pagar el 70 por ciento es un atropello a algo que ya estaba pactado. Pasaron por alto la negociación", dijo.

"No se han comunicado con nosotros y los comunicados de prensa que ellos ponen es tratando de hacer ver mal a los jugadores. Dijeron que los técnicos de las divisiones menores los habían buscado para una rebaja del 50 por ciento, cosa que no es cierta. Lo que nos han dicho es que ellos han puesto de 50 y 100 mil pesos para otras personas del club", agregó.

Sobre los compromisos y las obligaciones que tienen los futbolistas, el jugador manifestó que "hay cosas que siguen corriendo, el tema de arriendos, bancos, colegios, muchas cosas. Este es un equipo que no devenga muy bien y hay compañeros de la categoría Sub–20 que estaban pasando trabajos y tratamos de arroparlos para que tuvieran su sustento diario".

Diego Chica: “Sin fútbol, nos vemos afectados con rebajas de salarios y despidos”

Publicidad

De otra parte, indicó que tras regresar de vacaciones, el club no les ha dicho nada y se encuentran inactivos pues no permiten que el preparador físico les envíe trabajos para hacer en la casa.

“Salimos a vacaciones para colaborarle al club y entramos supuestamente el 15 de abril y a hoy no nos han comunicado nada. Si se llegase a reanudar la liga, no estamos activos porque no han dejado que el preparador físico nos envíe trabajo. En una carta nos manifiestan que no estamos trabajando, pero si ellos no lo permiten, es muy difícil. Lo hacen para hacernos sentir que no estamos haciendo nada por el club”, aseveró.

Publicidad

Por último, el futbolista dijo que esperan que les respeten sus derechos y les cancelen la totalidad de sus salarios, así como los premios que estaban pactados por conseguir el ascenso en 2019.

“Esperamos que nos paguen el 100 por ciento, era algo claro y ellos lo incumplieron. Queremos que respeten nuestros derechos, nuestros puntos de vista. Nosotros siempre hemos estados dispuestos a negociar, pero no sobre lo que ellos quieren. En una negociación ambas partes tienen que quedar satisfechas”, concluyó.