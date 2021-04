Sigue el pulso entre la Superintendencia de Sociedades y la Dimayor por la ficha de Cúcuta Deportivo

En las últimas horas se emitió un oficio de la Superintendencia de Sociedades relacionado con el Cúcuta Deportivo en liquidación y el que se "insiste por tercera y última vez en la medida cautelar de EMBARGO, por lo cual se dispone ORDENAR a la DIMAYOR, registrar el embargo de los bienes de propiedad de la sociedad CÚCUTA DEPORTIVO FUTBOL CLUB S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, en específico de los derechos de afiliación o ficha".

Así, el ente rector del balompié a nivel de clubes de nuestro país debería congelar ese derecho de afiliación, según lo resuelto por la Superintendencia.

Al respecto, Carlos González Puche, director ejecutivo de la Acolfutpro, le dijo a GolCaracol.com que "desde el 11 de noviembre de 2020 cuando la Superintendencia decretó la liquidación del Cúcuta había ordenado ese embargo y ahora vuelve y le dice a la Dimayor que cumpla. La 'Super' les dice que ellos quieren evaporar al Cúcuta Deportivo, pero ahora no pueden venir con cuentos, ni nada parecido. Tienen que hacer algo similar al proceso que se adelanta con Deportivo Pereira".

Sin embargo, para hacer claridad con relación al tema, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, atendió a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y aseguró que "básicamente se presentó un recurso ante la 'Super' en el que les decimos que lo que pedían en cuanto a las fichas es algo que no existe, que no se podía hacer porque no es un derecho, ni se puede cuantificar. Un ejemplo trivial es el derecho de ingreso a un club, que no lo puedo embargar. Embargar es algo que no puedo hacer".

Antes los líos administrativos que llevaron a la liquidación, Cúcuta no terminó la competencia en la Liga del fútbol colombiano en la temporada 2020 y para el presente año, desde la Dimayor se informó tras la asamblea del 18 de marzo pasado la desafiliación del histórico club.