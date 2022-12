Sin Faríñez, pero con una gran novedad en ataque, Millonarios se verá las caras con Once Caldas

Este domingo, a pocas horas del partido de segunda fecha de Liga Águila, el equipo 'albiazul' dio a conocer su lista de jugadores convocados. El arquero venezolano sigue brillando por su ausencia, pero Cristian Arango estará disponible.

Millonarios reveló a los 18 jugadores escogidos por Jorge Luis Pinto para el partido contra Once Caldas, en el Estadio El Campín, correspondiente a la segunda jornada del campeonato colombiano.

La principal novedad será la inclusión de Cristian 'Chicho' Arango, de quien hace unos días se anunció su regreso a las filas 'embajadoras' tras un paso por el fútbol de Portugal.

De esta manera, este sábado el equipo 'albiazul' tendrá disponible a su refuerzo más sonado para el segundo semestre.

Pero no todo es alegría, ya quien aún no hay novedades del portero Wuilker Faríñez, quien no estuvo en la pretemporada ni en el debut liguero por una lesión. Sin embargo, desde un sector de la hinchada capitalina ya se sospecha que dicha ausencia se deba a otros motivos.

Por otro lado, con respecto al partido anterior contra Envigado, no estára José Luis Moreno, quien sufrió una lesión en el dedo meñique de su mano derecha en aquél duelo.

Así, Millonarios tiene su 'arsenal' listo para su cotejo contra el 'blanco blanco' de Manizales.

Convocatoria de Millonarios:

Estos son los 18 jugadores convocados por el profesor Jorge Luis Pinto para enfrentar hoy al Once Caldas. 🔵⚪️ ¡Vamos Millonarios! Ⓜ️🏟⚽️ pic.twitter.com/BBAE0uEhW8 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 21, 2019