Sin sus refuerzos por el lío con Cortuluá: convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Envigado

En las últimas semanas, se ha hablado más de lo extradeportivo que de lo futbolístico en las toldas de Atlético Nacional. Los problemas jurídicos con Cortuluá, por el jugador Fernando Uribe, tiene contras las cuerdas al club antioqueño.

De hecho, hasta que dicho tema no se resuelva, el dos veces campeón de la Copa Libertadores no podrá inscribir y, por ende, no podrá contar con sus refuerzos Felipe Aguilar, Dorlan Pabón, Ruyery Blanco y Yeison Guzmán.

Por eso, para el partido contra Envigado, por la primera fecha de la Liga Colombiana, el director técnico Alejandro Restrepo se la jugó por 19 jugadores, entre los cuales, está gran parte de la base del semestre anterior.

🟢⚪ #VamosNacional Unidos por una nueva ilusión. ¡Estamos listos para comenzar una nueva Liga! 🏆

De igual manera, su rival, Envigado, ya sin su figura Yeison Guzmán quien, justamente, llegó al equipo 'verdolaga', dio a conocer a los 18 futbolistas que esperan dar el golpe en el estadio Polideportivo Sur.