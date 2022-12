Sobre el final, Cali le sacó un importante empate a Huila: 2-2 en Neiva

Edison Palomino y Sergio Almirón convirtieron para los locales, mientras que Miguel Murillo y Didier Delgado hicieron lo propio para los dirigidos por Héctor Cárdenas.

Cali le aguó la fiesta al Huila en el Guillermo Plazas Alcid Las emociones al estadio Guillermo Plazas Alcid de la ciudad de Neiva, llegaron pronto en el primer tiempo y en una buena cantidad.

Publicidad

Lea también: América goleó 3-0 a Tolima; Fernández, doblete y figura en el Pascual

Al 16, Edison Palomino abrió el marcador para el local tras un pase de Elvis Perlaza, pero la celebración no duró mucho, puesto que siete minutos después Miguel Murillo logró la paridad parcial para el deportivo Cali, que tomó un nuevo aire.

No obstante, al 36’, Sergio Almirón volvió a adelantar al conjunto ‘opita’ con un cobro desde los once pasos, que el cancerbero Ricardo Jerez no pudo alcanzar, pese a tirarse bien y al lado en el que iba el balón.

Para la segunda parte, la intensidad del juego bajó y dicha situación se vio reflejada en las acciones sobre los arcos.

Publicidad

Tan solo en el minuto 87, Didier Delgado logró decretar el empate final para un Deportivo Cali que fue a buscar un buen resultado en su visita a territorio huilense.

En la próxima fecha Atlético Huila visitará a Medellín, mientras que Deportivo Cali será local frente a Once Caldas.