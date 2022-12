Solemne minuto de silencio en honor a Andrés Balanta, previo a la fecha 6 de los cuadrangulares

El miércoles 30 de noviembre se jugó la sexta y última jornada de los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano. Tanto el grupo A como el B entraron en acción para definir a los finalistas por el título en la segunda parte del año.

Previo a los decisivos compromisos que se efectuaron entre Deportivo Pasto vs. Medellín en el Departamental Libertad; América frente a Águilas Doradas, en el Pascual Guerrero; Junior de Barranquilla contra Deportivo Pereira, en el Metropolitano, y Santa Fe vs. Millonarios, en el estadio El Campín, se dio un solemne minuto de silencio por el sensible fallecimiento del volante Andrés Balanta, quien militaba en las filas de Atlético Tucumán, de Argentina.

Publicidad

En medio de dicho momento, los futbolistas de cada una de estas plantillas evidenciaron su tristeza por la pronta partida de Balanta Cifuentes, quien se formó en la cantera del Deportivo Cali, posteriormente ascendió al equipo profesional, siendo campeón de la liga del fútbol colombiano II-2021.

Luis Paz, volante de América de Cali, luego del partido frente a Águilas Doradas le envió un sentido mensaje a los familiares de Andrés Balanta. El jugador, de 34 años, se enfrentó en varias ocasiones a Balanta, cuando tanto 'azucareros' como 'escarlatas' midieron fuerzas en el tradicional clásico vallecaucano.

"Totalmente de corazón estamos con la familia de nuestro compañero, de Balanta, porque tuve la fortuna de compartir en muchas ocasiones con él y sabía la calidad de persona que era, todos los sueños, anhelos que tenía en su carrera e infortunadamente nos dejó. Nuestro más sentido pésame, todas las buenas energías y condolencias para la familia que es la que queda con el dolor, y a él, que mi Dios lo tenga en su santa gloria y que estoy agradeció por lo compartido", fueron las palabras de Paz en conferencia de prensa.