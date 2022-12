“Somos un equipo que va a pelear la posibilidad que tenemos hasta el final”: Róbinson Zapata

El arquero de Santa Fe reconoció que en el primer duelo por la final frente a Millonarios no se sintieron cómodos, pero destacó que la llave con el 1-0 a favor de los azules sigue abierta.

El solitario gol del uruguayo Matías de los Santos, desequilibró el primer compromiso de la final del fútbol colombiano, que tendrá el capítulo definitivo el próximo domingo desde las 7.00 p.m.

“En el primero tiempo no nos encontramos, es la realidad, Millonarios jugó mejor que nosotros, en la segunda parte mejoramos la tenencia de balón e intentamos que la transición de defensa a ataque fuera rápida”, aseguró el experimentado arquero de 39 años.

El cancerbero resaltó que la final fue muy cerrada y que una pelota quieta desequilibró el marcador, “esperemos tener mayores aciertos en el partido que viene, somo un equipo que va a pelear la posibilidad que tenemos hasta el final y hay 90 minutos más”.

sobre el juego del domingo terminó diciendo, “es un 1-0 que no deja nada escrito todavía, tenemos que ser equilibrados e inteligentes tomando las precauciones para no regalarnos y no ser permisivos en el contragolpe, porque ellos son buenos en eso”.