"Sorprende el cambio de discurso en Millonarios; ahora, dicen que ganar títulos no es importante"

A pesar de que este martes, Millonarios presentó a José Abad Cuenú, Diego Herazo, Álvaro Montero y Larry Vásquez, como sus nuevos refuerzos; hizo oficial las renovaciones de Andrés Murillo, Elvis Perlaza, Ricardo Márquez, Andrés Llinás y Omar Bertel; y confirmó la compra de Daniel Ruiz, las críticas no se han hecho esperar.

Eso sí, los señalamientos no solo son por la falta de contrataciones, sino también por unas declaraciones de Gustavo Serpa, representante de la firma Amber, que es la accionista mayoritaria del club 'embajador', las cuales no cayeron nada bien en la hinchada, que, rápidamente, se pronunció, mostrando su inconformidad.

En sus palabras, expresó que el gran refuerzo de para la temporada 2022 era el arquero Álvaro Montero, proveniente del Deportes Tolima, y la continuidad de Alberto Gamero, como director técnico. Asimismo, en esa entrevista con 'Caracol Radio', expresó que no comprometerá grandes recursos para esta campaña.

La razón de dicha decisión, además de lo expuesto, es decir lo económico, también es que, según palabras de él, "por más de que se contrate al que queramos, Fluminense (rival de Millonarios en la fase previa de la Copa Libertadores) tendrá una nómina más importante que la nuestra, no se haría ninguna diferencia."

A toda esta polémica y debate que se ha generado en torno al conjunto capitaliano, se sumó Fabián Vargas, exjugador que supo vestir la camiseta 'albiazul', entre 2014 y 2015. En 'ESPN', no se guardó absolutamente nada y fue contundente, hasta reveló cuál fue el proyecto que, en su momento, le 'vendieron'.

"Cuando Juan Manuel Lillo, me presenta el proyecto que Millonarios tenía en 2014 y vi los 'renders', que siguen en eso, del estadio, sede de entrenamiento y hotel, acepté. No ha pasado nada y me sorprende el cambio de discurso; en 2017 decían que había que ganar títulos y ahora dice nque eso no es importante, sino ir a torneos internacionales, vender jugadores y llegar a finales", expresó.

Por el momento, el conjunto 'embajador' debutará en la Liga colombiana I-2022, el próximo viernes 21 de enero, a las 8:05 de la noche, contra Deportivo Pasto, en el estadio La Libertad. Allí, los dirigidos por Alberto Gamero esperan empezar con pie derech y, además, se podría dar el debut de alguno de sus refuerzos.