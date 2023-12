Sorteo de la Liga del fútbol colombiano 2024 - I, EN VIVO: minuto a minuto

Así se jugará el Torneo del fútbol colombiano

La fecha 1 quedó emparejada así:

Bogotá F.C. vs. Unión Magdalena

Barranquilla vs. Tigres F.C.

Real Cartagena vs. Cortuluá

Orsomarso vs. Real Soacha

Llaneros vs. Boca Juniors

Atlético vs. Cúcuta

Real Santander vs Leones

Quindío vs Huila