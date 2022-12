Stalin Motta: "Es triste no poder jugar, pero es comprensible lo que dice el Gobierno"

El volante bogotano, al servicio de La Equidad, se refirió así ante la negativa de Iván Duque de dar vía libre a la vuelta del fútbol en Colombia, en días en los que se previene el contagio mayor del coronavirus.

Motta fue este martes otro de los jugadores del fútbol colombiano, que dio la cara y entregó su opinión sobre la situación actual de receso obligado, en tiempos del coronavirus.

El experimentado jugador habló de las opiniones del presidente Duque Márquez, quien aseguró que no es momento para volver a las canchas, ni abrir los estadios; de la relación actual con los directivos de Equidad y hasta de los sentimientos encontrados que ha atravesado en las últimas semanas.

¿Cómo les ha ido con los directivos de Equidad en días de coronavirus?

“La Equidad es una institución muy seria que no le ha faltado nunca a los jugadores y trabajadores, están haciendo un esfuerzo grande. Se llegó a un acuerdo que es beneficioso para ambas partes; es un club que siempre nos ha apoyado y tenemos que apoyarlo, porque siempre nos ha tendido la mano. El presidente nos dijo estuviéramos tranquilos. Infortunadamente no todos los equipos del país pasan por esta situación, tristemente acá en Colombia todavía hay equipos que no piensan en el ser humano”.

¿Qué piensa al no poder entrenarse en el día a día?

“Es complicado no estar en una cancha, no hacer los trabajos normales. El cuerpo técnico en general ha hecho un trabajo muy bueno, están haciendo lo posible porque los entrenamientos tengan muy buena intensidad. Uno no se puede quejar de ellos, porque nos hemos mantenido. Pero claro que hace falta estar en roce con el cesped”.

¿Anímicamente cómo se siente?

“Los primeros días me golpeó un poco, porque sabía que se estaba perdiendo un trabajo que se traía, lo hablo profesionalmente, porque por lo que me dedico, esto le da muy duro a uno. Esto va cansando”.

Tanto el presidente Iván Duque, como el Ministro Ernesto Lucena han dicho que el fútbol no volverá pronto. ¿Qué opina de esto?

“Es triste, pero es comprensible. Es una situación compleja. Uno también piensa que no es solo tener las medidas de precaución, sino que hay que tener algo que nos proteja bien. Hay que estar tranquilos, con fe y esperar que ojalá encontremos una solución contra ese virus”.

