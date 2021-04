Stalin Motta le respondió a Juan Cruz Real: "Cuando no consigues resultados, buscas el por qué"

Stalin Motta se refirió este lunes a los dichos de Juan Cruz Real, técnico de América de Cali, tras el triunfo 0-1 de La Equidad sobre el cuadro 'escarlata', el pasado domingo, en el Pascual Guerrero.

Cruz Real dijo en la rueda de prensa posterior al juego que "cuando un equipo se posiciona cerca del arco propio, los espacios se reducen" y "es difícil jugar ante ocho rivales en área propia".

"Cuando no consigues resultados, buscas el por qué. Uno siempre tiene la tendencia a señalar. En el primer tiempo, Equidad jugó mano a mano contra América e hizo lo que tenía que hacer: marcó un gol y sacó su arco en cero", le dijo Motta este lunes a Golcaracol.com.

El fútbol colombiano de este martes, con dos juegos de interés en la cabeza y la cola de la tabla

"Nosotros buscamos la manera de ganar, a nuestra forma, somos un equipo táctico, muy fuerte, estudiamos a los rivales, sabemos sus fortalezas y debilidades", agregó el mediocampista.

El bogotano señaló, además, que a La Equidad también le ha tocado enfrentar a rivales que no arriesgan en Techo, pero se sobreponen a eso para ganar.

Publicidad

"Nos ha tocado enfrentar rivales que no proponen mucho en Techo por la altura y uno tiene que buscar la forma. Muchas veces el juego no puede ser vistoso, pero lo importante es ser inteligentes", expresó el jugador.

El equipo que dirige Alexis García es segundo en la liga, con 30 puntos, y le queda un solo partido de la fase regular en condición de local frente a Independiente Santa Fe.

Hugo Rodallega, el otro colombiano que rompió récord este lunes: 400 partidos en Europa

De otra parte, el '10' de los ‘aseguradores’ indicó que Equidad ha sido regular todo el semestre y que confían en lo que pueden hacer porque tienen “un equipo fuerte como para dar pelea”.

"La Equidad es un equipo que ha sido regular en el semestre y que ha estado dentro de los ocho, peleando la posibilidad de estar allí, contra todos los pronósticos y todas las personas que tal vez no quieren a esta institución. Estamos unidos como familia, pensando que esto es partido tras partido y que tenemos un equipo fuerte como para dar pelea", afirmó Motta.

Por último, Stalin Motta dijo que saldrán a ganar el último partido que tienen y seguirán en carrera, porque “esto no ha acabado y todavía no llegamos a nuestro sueño”.

Publicidad

Con la calidad intacta: en su regreso, James Rodríguez fue el mejor calificado por la prensa inglesa

"Se hacen cuentas de 29, de 30 puntos y ahora que tenemos 30 todo el mundo dice que con 30 no estamos. Pero nosotros todavía no hemos acabado, tenemos un partido en nuestra casa contra un rival complicado como Santa Fe y vamos a salir a ganarlo. Seguimos en carrera, esto no ha acabado, todavía no llegamos a nuestro sueño", concluyó.