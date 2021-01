Tabla de posiciones del fútbol colombiano 2021-I

Ya se han disputado dos partidos de la segunda fecha del fútbol colombiano y parcialmente en líder de la tabla de posiciones es el Pasto .

Pasto y su primera victoria en la Liga 2021: venció 1-0 a Envigado, en el Polideportivo Sur

Los nariñenses, este sábado, vencieron 1-0 a Envigado y llegaron a cuatro puntos, ya que en la primera fecha igualaron con La Equidad.

El otro partido que ya se disputó de la segunda fecha del fútbol colombiano fue Medellín vs Patriotas, con triunfo 2-1 para los antioqueños, que dejaron como figura a Agustín Vuletich.

Ni Cristiano, ni Messi: Duván Zapata y Luis Muriel, entre los máximos goleadores, en 2021

Los encuentros restantes y que se jugarán entre domingo y lunes serán: América vs Águilas Doradas (domingo a las 4:00 p.m.), Jaguares vs Bucaramanga (domingo a las 6:05 p.m.), Pereira vs Cali (domingo a las 8:10 p.m.); La Equidad vs Nacional (lunes a las 2:00 p.m.) y Once Caldas vs Juniors (lunes a las 5:30 p.m.).

Por su parte, hay dos partidos que no tienen fecha definido que son Santa Fe vs Tolima y Boyacá Chicó vs Millonarios.