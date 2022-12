“Tenemos claro que a Duván Vergara no lo vamos a regalar porque él es un activo del club”

Esas fueron las palabras de Álvaro Rius, director deportivo de América de Cali, quien se refirió a la situación financiera del club y sobre los negocios que ayudarían a aliviar el déficit económico.

Este lunes trascendió la compleja situación monetaria del actual campeón del fútbol profesional colombiano. Por eso GolCaracol.com contactó a uno de los directivos del equipo para saber cuál será el devenir de los ‘diablos rojos’.

La continuidad de Alexandre Guimaraes, técnico gestor de la estrella 14 en el América, está en veremos. Michael Rangel, goleador del equipo, se le acaba el préstamo con la institución el 30 de junio y, esperan que Junior, dueño de sus derechos, se ponga la mano en el corazón, para darle una espera al rojo valluno.

Sin embargo, a principio de año la institución se metió la mano al bolsillo y compró los derechos deportivos de Duván Vergara, futbolista estrella del equipo, en el que tienen serias esperanzas en una buena venta a futuro.

"Si América no ejerce la opción de compra por Rangel, el 30 de junio tendría que volver a Junior"

¿Hay intereses de otros clubes por Duván Vergara?

“Desde el semestre pasado han preguntado mucho por él, solamente ha llegado una firme que se rechazó porque era baja para las expectativas que tenemos en él jugador. Me llamaron de un club que si asciende a primera división enviarían una oferta por Vergara. Tenemos claro que a Duván no lo vamos a regalar porque él es un activo del club y tiene un valor elevado”.

¿Cómo está la situación de Michael Rangel?

“Él tiene contrato con nosotros y antes de que finalice tendremos que decidir si lo renovamos o no. Yo creo que al final, con la plata que tenemos, la situación está difícil. ¿Cómo vamos a justificar que no llegamos a un acuerdo con Guimarães por el tema económico y, sí nos vamos a gastar un millón de dólares en un traspaso? Entonces salvo que las condiciones cambiaran por parte de Junior, que no creo que esté en la idea de ellos, y por nuestra condición económica, esa será una operación muy difícil”.

¿Hay más jugadores de América con interés de otros equipos?

“Preguntan por muchos, caso Daniel ‘Ratón’ Quiñones, Edwin Velasco, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, pero por ahora son solo insinuaciones. Me han preguntado mucho. A veces se especula mucho, pero cuando haya una oferta clara se dirá, se aceptará o se rechazará”.

“Juan Cruz Real es un técnico interesante de cara al futuro de América de Cali”

¿El joven Luis ‘Niche’ Sánchez volvería a América después de su paso por Saint-Étienne?

“Aún no está 100 por ciento definido. Es una probabilidad. Pero hoy hay que adelantar un tema contractual y ver el interés de quien venga, es una posibilidad relativamente cercana”.

Ante la situación, sin duda las divisiones inferiores serán importantes

“Sí. El fútbol colombiano si no le apuesta a esto es casi que insostenible. El penúltimo título de América se ganó con divisiones menores, así que yo no cambio el discurso de la importancia de la cantera. Es una apuesta muy buena, porque hay nivel”.

¿Qué se está haciendo en el club para mejorar la parte financiera?

“Estamos centrados en ver cómo podemos conseguir ingresos a través de patrocinios internacionales, en posibles ventas o cualquier otra serie de ingresos que podamos tener. Mientras tanto es especular”.

Tras los anuncios del Gobierno, ¿el club cuándo volvería a los entrenamientos individuales?

“Al día de hoy ni siquiera hemos recibido los protocolos. Una cosa es que el Gobierno diga que podemos volver el 8 de junio, pero nadie nos ha dado las instrucciones a seguir, ni Dimayor, ni el Ministerio del Deporte”.