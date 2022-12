“Tenemos que tener más jerarquía como equipo”: Gustavo Costas

El DT de Santa Fe volvió a ser autocrítico con su zona defensiva y con la forma en la que su grupo dejó escapar la victoria contra Rionegro Águilas.

Luego del empate 2-2 entre Santa Fe y Rionegro Águilas en el Estadio El Campín, el técnico del equipo ‘cardenal’ manifestó su decepción con la forma como se definió el partido y perdieron dos puntos que prácticamente ya tenían en el bolsillo. Lea también: Santa Fe hizo un partido de tres puntos pero solo le alcanzó para uno: 2-2 con Rionegro Águilas .

“Los errores los pagamos muy caro, pero no sé a qué se debe la desconcentración. No te pueden hacer un gol en la última jugada del partido, tenemos que tener más jerarquía como equipo. Pudimos habernos defendido más con la pelota, pero la perdíamos demasiado fácil”, explicó Gustavo Costas. Lea también: América da otro salto en la tabla y Millonarios pasa raspando entre los ocho de la Liga.

Como ya lo había sostenido fechas atrás, el técnico volvió a hacer énfasis en la zona defensiva de su grupo, un factor que consideró definitivo para no haber logrado la victoria: “El segundo tiempo no me gustó, el equipo no jugó bien y no pudo conservar el resultado. Otra vez fallas defensivas que nos cuestan caro. Nos costó tener la pelota y nos llegaban muy fácil”.