Tensa calma en Junior: voto de confianza del jefe para el técnico Hernán 'Bolillo' Gómez

Junior no ha ganado en el segundo semestre del fútbol colombiano 2023, ni en Liga, ni en Copa, y cada partido las críticas y señalamientos contra el técnico Hernán 'Bolillo' Gómez no se han hecho esperar. Muchos piden su salida, pero los dueños del club siguen confiando en él.

Este lunes, el periodista de ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, Fabio Poveda, dio detalles de lo que fue una reunión en las recientes horas.

“Hace pocos minutos terminó una reunión entre Fuad Char, ‘Bolillo’ Gómez y estuvo presente el gerente del club, Héctor Fabio Báez. La reunión transcurrió en medio de una tranquilidad total, en medio de palabras cordiales, en medio de todo eso el técnico le comentó a don Fuad cómo estaba el equipo, lo que había visto contra el Pasto, y por supuesto la ratificación de que continuara; se dio”, aseguró Poveda.

Pero al estratega antioqueño al mando del Junior de Barranquilla, tiene una obligación, y es la de ganar, remontar, y clasificar a cuartos de final de la Copa Colombia 2023, serie que van perdiendo los 'tiburones' por un marcador de 4-3.

“Eso sí con una obligación, el miércoles debe vencer al Cúcuta Deportivo por Copa Colombia”, concluyó el periodista Fabio Poveda, en 'Blog Deportivo'.

El encuentro entre el Junior y el cuadro 'motilón', por la vuelta de los octavos de final de la Copa, está programado para este miércoles 16 de agosto, a las 8:30 p.m., en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Acción de juego de Cúcuta vs Junior - Foto: Junior Oficial

Así las cosas, el futuro de Hernán 'Bolillo' Gómez se definirá entre semana, y el juez será el Cúcuta Deportivo. Eso sí, el estratega antioqueño ha mostrado su descontento con la situación que vive, ante las constantes críticas y señalamientos de hinchas y del periodismo.

De hecho, en la rueda de prensa luego del 0-0 contra Pasto, señaló que "ha sido un muy mal inicio, pero el ambiente está difícil. Cuando los muchachos salieron a calentar y les gritaron, esas energías son difíciles, a veces pienso que es personal porque yo llegué acá y me tocó tomar decisiones, limpiamos mucho el camerino de Junior que este camerino era difícil y no ganamos, entonces me están cobrando eso, pero ya es personal".

Seguido a eso, 'Bolillo' Gómez aseveró que "estoy bien, con fuerza, lo que tengo es rabia. El equipo entrena bien, todos somos alegres, pero es que los muchachos merecen ganar, por ahí cuando no se gana el análisis es distinto, pero si no ganas, hay que aceptar la crítica".