No, gracias.

‘Teo’ Gutiérrez no se guardó nada: “Hay jugadores que todavía no han entendido que están en Junior” Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior no se guardó nada este martes en conferencia de prensa y le apuntó al bajo nivel que han mostrado algunos de sus compañeros tanto en la Liga, como en la Libertadores.