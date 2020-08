Teófilo Gutiérrez: “Aún me falta más con Junior, voy cumpliendo objetivos porque soy hincha”

Teófilo Gutiérrez está de celebración porque el equipo de sus amores está de cumpleaños. El jugador habló de lo que significa el Junior para él.

“Creo que me falta aún más, vine con un deseo a Junior y por el amor a la camiseta que le tengo, porque soy barranquillero, hincha de Junior a morir. Voy cumpliendo los objetivos de a poco, pero obviamente con ayuda de mis compañeros y mucha gente que me ayuda a crecer y a los hinchas que siempre me lo hacen saber, es un compromiso pero quiero disfrutar siempre”, dijo de entrada en entrevista con ‘ESPN Colombia’.

Además, Gutiérrez Roncancio se animó a opinar sobre los históricos del club ‘tiburón’, del momento que lo volvió hincha y muchos más temas.

Vea acá las declaraciones de Teófilo Gutiérrez:

*Los futbolistas históricos del Junior

“Víctor Danilo Pacheco, porque siempre le había gustado encarar, y lo veía en los entrenamientos, Valenciano tenía una técnica muy buena para pegarle a la pelota y ‘El Pibe’ Valderrama, porque tenía ojos atrás, sin mirar ya los dejaba mano a mano”.

*El momento que se volvió hincha del Junior

“Yo me acuerdo el título de 1993, yo estaba pequeño, tenía 7-8 años y ahí al frente de la Chinita había un señor que ponía un televisor y la gente iba ahí a ver. Veía la gente emocionada, se me viene a la mente ese recuerdo, la gente salió a celebrar como locos ese título”.

*Su paso por Turquía

“Es una ciudad difícil, muy pequeña, donde la verdad me impresionó los estadios, todos los partidos eran llenos, no había nada que hacer e iban a apoyar, un país muy bonito, una cultura muy diferente a la mía, primera vez que salía, me dejó mucha enseñanzas”.

*El problema con Saja, en Racing

“El colombiano no come de nada, yo viví en la calle, vivía en un barrio donde nadie te regala nada y eso ha sido lo más lindo, nunca lo cambiaré, lo que aprendí de niño. Uno tiene que hacerse respetar porque todos somos iguales, negros, morenos, blancos, trigueños, y cada uno tiene dos peloticas”.