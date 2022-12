Teófilo Gutiérrez, descartado por Junior para enfrentar a Cerro Porteño en la Suramericana

El propio técnico del club anunció que el jugador, quien actuó con Colombia frente a Brasil el martes pasado en la Eliminatoria, aún no se recupera del esguince de tobillo en la pierna derecha.

Teófilo Gutiérrez será baja de Junior unos días más. Antes de ser convocado a la Selección Colombia para los juegos contra Venezuela y Brasil -en este último actuó- , el delantero sufrió un esguince grado uno en el tobillo derecho por lo que priorizó su recuperación para llegar apto al llamado de José Pékerman.

Tras tener acción contra Brasil, el martes pasado, se pensaba que su recuperación era plena, pero al parecer aún no está en condiciones. Inclusive, el técnico de Junior, Avelino Julio Comesaña, comentó este miércoles ante los medios de comunicación que no debió jugar contra los brasileños.

“Teófilo no va a viajar, eso está claro. Tampoco debió jugar, pero bueno, ya pasó y nosotros no lo vamos a tener. No deseo tocar ningún tema que se refiera a la Selección. ‘Teo’ no está apto para jugar y no sé cuánto tiempo demore su recuperación. Hay que esperar a que el médico lo revise”, explicó Comesaña.

Entretanto, con la baja de ‘Teo’, el conjunto barranquillero sigue alistando el partido de ida frente a Cerro Porteño, que se disputará en Asunción (Paraguay) el próximo martes en el marco de los octavos de final de la Copa Suramericana.

