"Teófilo Gutiérrez es un gran jugador y contagia a sus compañeros; no sé porqué se fue de Junior"

"Lo hizo bien, quedaron campeones. Apostó por eso. Teo es un gran jugador, tiene grandes condiciones, adonde va contagia a los compañeros, tiene fútbol, juega y hace jugar, tiene liderazgo", expresó Carlos Bacca, en charla con 'El Heraldo', sobre Teófilo Gutiérrez, la gran figura del Deportivo Cali campeón del fútbol colombiano.

El nacido en Puerto Colombia, Atlántico, fue compañero de 'Teo' en el Junior y en la Selección Colombia, por lo que conoce muy bien las condiciones que tiene el delantero.

"Salió campeón con un Cali en el que nadie creía. Con la llegada de algunas piezas más Teo y más Dudamel, empezaron a creer y se llevaron el título. A veces los jugadores buenos ganan partidos y los de jerarquía y experiencia ganan títulos. Y eso lo ha hecho Teo", añadió.

Y, sobre su salida de Junior, a mediados de este 2021, Bacca expresó: "Yo no sé por qué ha salido de Junior. No sé qué le pasó en esa situación. Hay unos directivos que toman decisiones, nosotros como hinchas siempre queremos a los mejores acá en Junior y Teo es uno de los mejores. Si está en el Cali, ¿por qué no puede estar acá en Junior?".