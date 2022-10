Teófilo Gutiérrez: "Esperamos un lindo partido contra Junior, jugaremos como lo sabe hacer el club"

Teófilo Gutiérrez es una de las figuras del Deportivo Cali , equipo que en la actualidad no vive su mejor momento futbolístico y tampoco en el ámbito económico. Los 'azucareros' son últimos en la tabla de posiciones de la liga del fútbol colombiano en este segundo semestre con solo ocho unidades tras 14 fechas disputadas.

Este domingo 2 de octubre, el cuadro verde de la capital vallecaucana tendrá un gran reto al frente, pues visitarán al Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano. 'Teo', uno de los ídolos del cuadro de la 'Arenosa', se refirió al cotejo que enfrentarán a partir de las 4:05 de la tarde y que es válido por la fecha número quince del rentado nacional.

"Esperamos que sea un lindo partido ante Junior. Vamos a salir a jugar como siempre lo hacemos, con buen pie, como mejor lo sabe hacer el club", dijo de entrada el delantero barranquillero a los medios de comunicación. 'Teo' confía en que el Cali pueda salir a flote.

El deportista, de 37 años, arribó al cuadro 'azucarero' en el año 2021 y fue importante para que el Deportivo Cali pudiese ganar la tan anhelada décima estrella.

"Llevo un año acá, con muchas enseñanzas, agradecido con la institución, con la hinchada y los directivos", prosiguió Gutiérrez Roncancio.

El exdelantero de River Plate, de Argentina, también habló de la actualidad del equipo.

"Tuvimos un año 2020 donde ganamos una liga, en 2021 jugamos torneo internacional y si ponemos en la balanza eso tenemos una conclusión muy buena para los jóvenes, no podemos quedarnos con eso sino levantar cabeza", prosiguió el número '29' del Cali.

Otras declaraciones de Teófilo Gutiérrez:

A su vez, el experimentado delantero 'currambero' dio la cara ante la penosa campaña que ha mostrado el equipo a lo largo de este 2022.

"Siempre he puesto la cara, ante la hinchada lo he hecho de frente y eso lo valoran ellos. Este es un club grande, tiene 10 estrellas, es una institución muy poderosa aún en esta situación", afirmó.

Por último, 'Teo' Gutiérrez fue consultado por la prensa de cuáles serían sus proyectos cuando deje el fútbol profesional.

"Asumir el reto con jugadores jóvenes es un buen reto para mí. Deseo poder dejarles una buena semilla. Todavía no he pensado en el retiro. Lo que sí me he imaginado es poder dirigir al Deportivo Cali y ser el DT de la Selección Colombia. Ese sería mi sueño", concluyó.