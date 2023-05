Teófilo Gutiérrez: "Junior siempre ha sido mi opción número uno, mi corazón es ‘rojiblanco’"

Luego de su salida del Atlético Bucaramanga, donde no pudo marcar ninguna anotación a su cuenta personal en los 13 juegos disputados con los ‘leopardos’; Teófilo Gutiérrez rompió el silencio y hablo este martes de su futuro, con Junior y Cali como opciones sobre la mesa, afirmando que aún se siente en condiciones para jugar al fútbol.

En una charla con ‘Zona Libre de Humo’, el delantero de 38 años explicó lo que fue su paso por el conjunto santandereano: “La verdad que es una ciudad muy bonita, un club que me abrió las puertas, lastimosamente no pude dar la mejor versión mía y de todo el equipo en general, ya el balance lo hará cada uno en su entorno y como institución tienen buen plantel con grandes jugadores, esperemos que puedan sacar ese potencial”.

Sumado a eso, ‘Teo’ se refirió a lo que será su futuro profesional, donde espera encontrar un club ganador para seguir compitiendo en el máximo nivel: “Siempre hay especulaciones y estoy descansando con mi familia, esperando ver qué proyecto nuevo, ojalá sea en una institución que tenga en su proyecto deportivo ganar cosas importantes, construir algo lindo”.

Sin embargo, como primera opción Gutiérrez puso sobre la mesa al Junior de Barranquilla, conjunto al que espera volver a vestir los colores en el ‘Metro’: “Siempre ha sido la opción número uno por todo por la casa por la familia, pero sobre todo por su gente, su hinchada y porque siempre tienen por aportar cosas importantes y demostrar buen juego, mi corazón es ‘rojiblanco’ y siempre deseo a lo mejor a la institución en todo sentido, en el último tiempo no me ha gustado cómo han jugado, cómo se han comportado, es una mala imagen para la institución en general y en la hinchada”.

De todas maneras, Teófilo Gutiérrez no le cerró la puerta por completo al ‘azucarero’, confirmando unos acercamientos en los últimos días para un posible regreso, a pesar de los problemas económicos: “Cali siempre es algo especial por su gente, por su hinchada, porque me abrió la puerta ganamos un título para la gente y para esa gran institución uno también tiene que ser consciente cuando las cosas no están bien económicamente y entender la posición de los dirigentes y creo que ha sido un año muy difícil para el Cali”.

“Lo más importante es el proyecto deportivo que tenga el equipo y de lo que se quiere hacer uno siempre está para aportar en todo sentido”, sentenció ‘Teo’, explicando que la disposición está. Así dijo que “siempre tengo la voluntad por lo que hago y el amor por lo que me hace feliz, que es jugar al fútbol siempre está en mi disposición para con todo”.