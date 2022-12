Teófilo Gutiérrez: "Las críticas ayudan y en Junior no nos vamos a desenfocar por nada"

En la antesala del partido de los 'tiburones' frente a Cúcuta Deportivo, el ídolo de la afición de los rojiblancos se refirió a las críticas que han venido desde diferentes flancos tras la derrota con Tolima.

Después de perder 1-3 frente al Tolima en la cancha del estadio Metropolitano, la marea se puso alta en el entorno de Junior de Barranquilla. El equipo de Julio Comesaña no tuvo una buena presentación y arrancó con pie izquierdo su participación en los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila II 2019.

En estos momentos, el primero en salir a dar la cara fue Téofilo Gutiérrez, quien de entrada le respondió a los comentarios negativos que sobre el plantel hizo Iván Valenciano, panelista en 'Fox Sports' Colombia.

“Es lo que piensa él (Valenciano) y hay que respetarlo. El ahora es periodista, pero antes fue jugador. Después que diga las cosas con respeto tomamos las críticas con humildad. No necesitamos que nadie nos diga las cosas… ¡nadie!. Esas críticas ayudan, a mí por lo menos me inflan. No nos podemos desenfocar. Al final los que damos las vueltas olímpicas somos nosotros, los demás son de palo”, dijo Gutiérrez, en declaraciones reproducidas por 'El Heraldo'.

“Por un partido no me va a cambiar lo que pienso de mí, de mis compañeros y del Junior. Sabemos lo que hemos conseguido y dónde hemos puesto al equipo. Ya acá no necesitamos mil años en la institución para ganar títulos seguidos. Nosotros estamos tranquilos, con los pies en la tierra y con la fe intacta", agregó el experimentado atacante.

Junior visitará este jueves, a las 7 de la noche, al Cúcuta Deportivo, en el estadio General Santander, y tendrá la obligación de buscar un resultado positivo.

