Teófilo Gutiérrez le dedicó unas sentidas palabras a Rafael Dudamel en sus redes sociales

Rafael Dudamel, al parecer, no seguirá en la conducción del banquillo técnico del Deportivo Cali y sólo faltaría que el equipo caleño lo haga oficial. El entrenador venezolano habría tenido algunos inconvenientes con la junta directiva del club 'azucarero' y a eso se le suma que los resultados en la última campaña en la Liga del Fútbol Colombiano no fue la mejor, debido a que no lograron clasificar a las instancias finales y poder intentar revalidar el título obtenido en el segundo semestre del 2021. A eso, se le suma que en el reciente partido por Copa Sudamericana frente al Melgar, de Perú, en la ida de los octavos de final, no pudo sacar mayor diferencia en el estadio de Palmaseca.

Uno de los referentes del equipo 'azucarero', Teófilo Gutiérrez, le dedicó unas palabras al timonel venezolano por medio de sus redes sociales. En una historia en Instragam, el delantero barranquillero le dio las gracias a Dudamel por haber llegado al Deportivo Cali a lo más alto en el rentado colombiano, al conseguir la tan anhelada estrella número diez.

"Gracias por guiar al Cali a la décima estrella. un excelente ser humano y entrenador, Rafael Dudamel", la frase que escribió 'Teo' en su perfil personal en aquella red y la misma publicación la acompañó con una fotografía en la que ambos levantaban el trofeo de campeones de la Liga II-2021.

Gutiérrez desde su arribo al Deportivo Cali siempre mostró su admiración y respeto por el director técnico venezolano, e igualmente Dudamel le respondía a ese afecto y palabras cada vez que tenía oportunidad en cualquier rueda de prensa o en los duelos del Cali.

¿Cómo le fue a Gutiérrez en la pasada campaña con el Cali?

El del barrio La Chinita, de Barranquilla, disputó 886 minutos y marcó 2 goles en la Liga I-2022.

Esta es la historia de Teófilo Gutiérrez en su Instagram:

