Teófilo Gutiérrez: "Le estoy cogiendo mucho cariño al Cali; tenemos hambre de ganar el título"

Hablar de Teófilo Gutiérrez, es hacer referencia a uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano. No en vano, algunos lo han pedido para que regrese a la Selección Colombia. Con liderazgo, entrega y experiencia, se convirtió en uno de los grandes referentes del Deportivo Cali, llevándolo hasta la final.

Por eso, como capitán del equipo, estuvo presente en la rueda de prensa, previo al encuentro de ida de este domingo 19 de diciembre, frente al Deportes Tolima, que se llevará a cabo en el estadio de Palmaseca, a las 6:00 de la tarde.

¿Cómo se siente con el cariño de la hinchada del Deportivo Cali?

"El cariño es sinónimo de alegría. Los rivales ya me conocen y más ese, que lo he enfrentado en muchas finales. Las he disfrutado al máximo, como siempre, y esta tiene un sabor aún más bonito, porque es con el Cali, un club al que le estoy cogiendo mucho cariño, por los compañeros, por el gran entrenador que tenemos."

¿Cuál es el diferencial de este equipo?

"La parte mental que tenemos es muy linda. La verdad es que hemos enamorado a la gente con nuestro fútbol, la entrega y con pasión. Y creo que se va a ver reflejada en una linda final, estadio lleno, una presión grande. Estamos acostumbrando a esto, el 'profe' nos ha dicho qué es lo que quiere y esperamos marcarlo con la ayuda de Dios."

¿Cómo valora llegar, de una recuperación a disputar una final?

"Me he rodeado de gente ganadora, que han jugado finales, estado en torneos internacionales, jugadores con proyección de Selección. Rodearse con esa clase de personas y futbolistas hace que el nivel de uno suba. Mis compañeros me elevan el nivel cada partido, cada entrenamiento, cada concentración."

¿Cómo está el grupo?

"Tenemos un gran grupo, gente con hambre, con deseos de ganar esta Liga colombiana y vamos camino hacia ella. Me abrió las puertas el Deportivo Cali y eso para mí no tiene precio, es algo muy hermoso y voy a dejar la vida en cada partido y en esta final aún más."

¿Cuál es esa palabra que se le da los muchachos jóvenes, sin títulos ni experiencia?

"Son jugadores con hambre de títulos y se le ve en los ojos, cuando entrenan y su comportamiento. Tenemos la fortuna de contar con un gran entrenador. Eso es importante para nosotros. Eso se ve reflejado en la cancha, hemos dejado afuera a Junior y Nacional, equipos de finales. No hay excusa. Es como cuando te invitan a una fiesta, hay que ir bien presentando."

¿Cuál es su papel en el Deportivo Cali?

"Creo que es el amor, la pasión al fútbol, querer enamorar primero a nuestra familia con el juego, después a la gente y a la ciudad de Cali y Colombia. Lo hemos hecho de una manera muy hermosa, jugando bien a la pelota, respetando a todos los rivales, como se lo merecen. Yendo a jugar bien a todas las canchas."

¿Qué le espera al Deportes Tolima en el estadio del Deportivo Cali?

"Es una final, la vamos a jugar como se debe, con muy buen fútbol, carácter, jerarquía y nuestra gente. Esperamos que sea un maravilloso espectáculo, con un marco hermoso. Y esos son los que me gustan a mí, a mis compañeros, creo que nos hemos acostumbrado a eso."