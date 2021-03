Teófilo Gutiérrez: "Lo de Jarlan Barrera hay que dejarlo ahí, son cosas del fútbol"

En la última semana, el atacante Teófilo Gutiérrez fue centro de atención por dos hechos en particular: primero por su expulsión frente a Nacional y después por haber sido figura en el triunfo 3-1 de Junior sobre Caracas, en la Copa Libertadores.

Fiel a su estilo, el jugador barranquillero causó primero polémica y posteriormente calló a propios y a extraños por su calidad, buen juego y por su gol contra los venezolanos.

Este viernes, 'Teo' habló largo y tendido con 'El Heraldo' y en medio de todos los temas, se refirió sobre el encontrón con Jarlan Barrera, a quien le dio un cabezazo y por esa razón lo expulsaron.

"Eso hay que dejarlo ahí, son cosas del fútbol, me molesta a veces eso que pasa, pero bueno, son cosas de la vida y de cada persona. Reaccioné de esa manera porque amo estos colores", indicó Gutiérrez con respecto al incidencia con el volante de los verdes.

Más allá de criticadas actitudes como esa, entre la afición de los barranquilleros existe la inquietud con relación a la renovación del contrato con el club. Así el experimentado futbolista confesó que "no veo mi futuro fuera del Junior, nunca lo he visto ni lo he pensado, menos en Colombia. Sí tiene que ser uno profesional, pero no me veo con otra camiseta que no sea la de Junior, me identifico con la camiseta de Junior y quiero dejar ese legado".

Gutiérrez Roncancio tiene fe y convencimiento de que el equipo que dirige Luis Amaranto Perea no tendrá problemas para estar entre los ocho mejores de la Liga del fútbol colombiano.

Por eso, sin dudarlo, comentó que "vamos a clasificar, de eso no tengo duda, más por el fútbol que venimos mostrando ahora. Esperemos que la mano de Dios nos ayude y que no haya más injusticias contra Junior, que nos dejen disfrutar del fútbol, que no nos quiten ni que nos regalen tampoco".

Para los barranquilleros viene este sábado el duelo con Pereira, en el Metropolitano, con la misión de sumar una victoria, ya que son decimos en la tabla con 17 puntos.