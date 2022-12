Teófilo Gutiérrez: “Me encantaría retirarme en Argentina, jugando para River Plate”

El delantero del Junior de Barranquilla dijo este martes que estaría dispuesto a regresar al fútbol argentino, en donde fue campeón con el equipo ‘millonario’.

Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior y quien alcanzó el pasado fin de semana los 200 goles en su carrera, dijo este martes que le encantaría retirarse en River Plate, de Argentina, en donde estuvo entre 2013 y 2015.

“Argentina siempre va a ser mi casa por el amor y el cariño de la gente. No jugaría en Boca Juniors por el pasado que tuve en River y porque soy hincha. Me encantaría retirarme en River, pero si no se da, también acá en Junior me quieren mucho y la gente es muy apasionada”, le dijo Gutiérrez a ‘Fox Sports Argentina’.

“Con (Marcelo) Gallardo terminamos muy bien, no se dieron las cosas económicamente, pero es un entrenador que me dio mucho a mí y a River. Son cuestiones que pueden suceder, pero juntos ganamos cosas importantes”, agregó.

Por último, ‘Teo’ aseguró que en el pasado mercado de pases tuvo la posibilidad de ir a Independiente, pero al final las cosas no se dieron.

“Tuve una opción de un equipo grande en Argentina, pero lastimosamente no se pudo dar. Me llamó Ariel Holan (exentrenador de Independiente), hablamos muy bien y quedamos en que si se daban las cosas, podía ir”, concluyó el barranquillero.