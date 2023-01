Teófilo Gutiérrez no confirma aún a Unión Magdalena, coquetea con Nacional y las llamadas que tuvo

"Hubo acercamiento con Unión Magdalena, pero aún no hay nada". Esas palabras fueron de Teófilo Gutiérrez, quien en entrevista con 'Espn' habló de algunos temas relacionados con lo que ha sucedido durante todo este tiempo de fichajes, previo al arranque de la Liga I 2023, y en el que su nombre ha estado en carpeta de varios clubes del fútbol colombiano, después de su salida de las filas del Deportivo Cali.

En las últimas horas, para el experimentado jugador se ha mencionado insistentemente que ya habría llegado a un acuerdo con los directivos del club de la ciudad de Santa Marta. Incluso, algunos medios aseguraron que en las próximas horas se haría el anuncio oficial.

En medio de la charla, Faustino Asprilla le tocó a 'Teo' el tema relacionado con la posibilidad de irse a jugar con Atlético Nacional. "Eso fue porque un chico me invito a un en vivo, contesté la pregunta (sobre Nacional), y hay que mirar que es una institución grande", dijo el experimentado futbolista.

Teófilo Gutiérrez lo que sí aseguró y confirmó fueron las llamadas que recibió de parte de directivos de Santa Fe, Junior y hasta del Medellín, que preguntaron condiciones y que en algún momento lo tuvieron en el listado de probabilidades.

¿Jugará en el fútbol colombiano?, fue otra de las preguntas que le formularon y en medio de risas, Gutiérrez Roncancio solamente atinó a decir: "Yes, okey". De igual manera, dejó en claro que no necesita mucho para estar presente de nuevo en las canchas, aunque reconoció que en estas semanas ha estado pendiente de su esposa y de sus hijos.

De esa forma, hay que esperar cuál es la decisión final de 'Teo', para este 2023.

Acá algunas declaraciones de 'Teo' Gutiérrez a 'Espn'

El tema Junior

"Lo de Junior siempre hubo una posibilidad, no voy a negarlo, me llamó Álex (Char), pero bueno son momentos de la vida, agradecido con todos ellos por todo lo que me brindaron".

La llamada de Santa Fe

"De Santa Fe tuve una llamada del Presidente (Eduardo Méndez), hablamos de manera cordial, me hizo una propuesta, esperé que me llamara después, pero hay que respetar los espacios de la gente, que tiene su trabajo y sus cosas".

Su representante

"Hay alguien que se encarga de eso, es la persona indicada para hacerlo, pero en realidad yo he estado descansando, pendiente de mis cosas, de mi casa que estoy terminando en Barranquilla. Y sí, estamos hablando con mi representante".