Teófilo Gutiérrez recibió respuesta a su posible vuelta a Junior de Barranquilla: habló Fuad Char

"Es cierto que hay una posibilidad de que Teófilo Gutiérrez llegue a Junior de Barranquilla y es una posibilidad porque se lo piden a Alejandro Char, pero hay opiniones dividas en la familia", fue la información que dio el periodista Fabio Poveda, este lunes 29 de enero, en medio del programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Sin duda, es la noticia del momento en el fútbol colombiano.

Pero no fue lo único que señaló. "A esta hora, todavía no le han dicho nada a Arturo Reyes y me cuentan que en el momento de contratar o no a 'Teo', va a ser importante la opinión de jugadores o cuerpo técnico", añadió. Por eso, con el fin de aclarar la situación, quien habló en esta ocasión para los medios de comunicación, fue Fuad Char, máximo accionista del conjunto 'tiburón'.

“Es una situación que a nosotros se nos sale de las manos. Es una propuesta que viene de allá, de él hacia el equipo. Entonces nos toca manejar, hemos armado un equipo. Ustedes saben el equipo que hemos armado. Yo no sé cuántos número diez tenemos, son cuatro. Es un tema muy delicado y la llegada de Teo se daría con el aval del cuerpo técnico y de la directiva. No lo tengo claro todavía porque todo ha sido de improvisto, se volvió noticia hoy (lunes) lo de Teo, en los noticieros y todo”, dijo Fuad Char.

El empresario fue enfático en decir que lo del atacante no es solo una cuestión extradeportiva, sino también futbolística. “Yo espero por todos, por nosotros, por el mismo Teo, que no hemos conversado con él, si esto se pudiese dar, tenemos que ver las condiciones económicas, el contrato, el tiempo, todas estas cosas. Estamos, cómo se dice, hemos avanzado en esos temas. Ustedes saben cómo es todo en el fútbol, el contrato, todo”, afirmó.

"Futbolístico también, se debe ver. Tenemos una reunión con el técnico para conversar cómo lo ve, también con la junta directiva. Denos ese tiempo para tomar una decisión. No queremos molestar, él quiere venir, esa es la información que recibimos, pero desde la directiva no hemos hablado con él. No hemos recibido ninguna oferta ni propuesta ni valores, no hemos mirado ni cuadrado nada. Después del mediodía de este martes tendremos una decisión y posición al respecto. Ya con 'Teo', sería reunirnos y mirar qué se quiere", sentenció.