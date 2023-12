Teófilo Gutiérrez se pronunció por el supuesto acto obsceno contra una mujer, en Tolima vs Cali

El veterano delantero Teófilo Gutiérrez, del Deportivo Cali, fue sancionado este jueves por cuatro jornadas en la liga colombiana por haberle "tocado la nalga" a una mujer de logística en el partido del pasado 15 de noviembre ante el Deportes Tolima en Ibagué.

El Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional señaló en una resolución publicada este jueves que "al finalizar el primer tiempo del partido", una joven de logística le informó a los jueces del partido que Gutiérrez "le había tocado la nalga en dos oportunidades en el intermedio del partido”.

Este mismo jueves en horas de la noche el propio Teófilo Gutiérrez se pronunció a través de sus redes sociales frente a las acusaciones en su contra.

“Frente a las noticias que han venido circulando en los últimos días, con ocasión a una supuesta conducta realizada por mí parte en el entretiempo del partido que disputó el Deportivo Cali contra el Deportes Tolima, el pasado 25 de noviembre, es importante para mi clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor de los respetos hacla las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que realizan carecen de total fundamento y no se compadecen con lo ocurrido en la zona de traslado en el interregno del entretiempo del partido disputado”, se lee de entrada.

Seguido a eso, Teófilo Gutiérrez escribió que se defenderá ante estas acusaciones en su contra que lo tienen en el ‘ojo del huracán’.

Teófilo Gutiérrez se pronunció en sus redes sociales, ante la polémica que se presentó en el juego Tolima - Cali. pic.twitter.com/n6dtbLvsvp — elambito (@elambito) December 1, 2023

“Igualmente, ejerceré la defensa de mis derechos y mi buen nombre ante todas y cada una de las instancias que existan, por cuanto una situación no probada ni confrontada no puede derivar en una sanción administrativa como la a mí impuesta, ni mucho menos de otra índole. Reiterando, nuevamente, mi fiel compromiso con el respeto de y así la mujer”, finalizó el comunicado.

El exjugador del River Plate argentino, entre tanto, negó este hecho y respondió a las acusaciones diciendo: "Ella se acercó a pedirme la camiseta y yo le dije que en otro momento porque ya la había cambiado con un jugador”, fue lo que había dicho inicialmente en su declaración a la Dimayor.

El Comité decidió entonces suspender por cuatro jornadas e imponer una multa de un millón de pesos (unos 248 dólares) a Gutiérrez por lo ocurrido y le ordenó al Deportivo Cali iniciar "campañas pedagógicas de sensibilización en las que se involucre" al experimentado artillero sobre "el respeto por la dignidad de las mujeres".

Gutiérrez, de 38 años, fue mundialista con Colombia en Brasil 2014 y también ha jugado en el Junior de Barranquilla, Trabzonspor, Racing Club, Lanús, Cruz Azul, Sporting de Lisboa, Rosario Central y Atlético Bucaramanga.