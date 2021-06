Teófilo Gutiérrez: "Si al final, el hincha me paga con amor, juego en cualquier club; ojalá, Junior"

Una de las novelas del actual mercado de pases, en el fútbol colombiano, tiene como protagonista a Teófilo Gutiérrez. Y es que, hasta el momento, el atacante, de 36 años, no ha renovado con Junior de Barranquilla.

Mucho se ha hablado y especulado con relación a dicho tema. Razón por la que, con el fin de aclarar la situación, el propio 'Teo' habló, en medio de un Instagram Live, con el periodista Juan Salvador Bárcenas.

"Junior te brinda todo. Por eso, uno debe darle todo al equipo. Esa es la presión que tengo, día a día, dar lo mejor. Estar enfocado en el club y dar las herramientas para que el entrenador y los compañeros confíen en uno", expresó.

Como ídolo y referente del cuadro 'tiburón,' Teófilo reveló detalles de cómo se ha venido manejando dicha situación. De igual manera, se mostró agradecido con la institución y espera llegar a buen puerto.

"Mi representante lo viene hablando hace un tiempo. Ojalá llegue a buen camino y que sea lo mejor para Junior. Desde que llegué, he dado lo mejor para el club y la institución también me ha dado lo mejor. La renovación no me quita el sueño porque soy feliz. Sé que si nos ponemos de acuerdo, a final de temporada estaremos felices y dándole la décima a la hinchada que se lo merece", añadió.

Por último, respondió que el dinero no es ningún problema. De hecho, reveló cuál es su gran sueño con la camiseta del Junior de Barranquilla y que, sin lugar a dudas, quiere continuar.

"Lo más importante es que, a final de cada temporada, el hincha llore de felicidad por ganar un título y no tengo problema en eso. Si me dicen, póngase la camiseta y, al final, el hincha me paga con amor, juego en cualquier club. Ojalá, en Junior. Eso no tiene precio. Lo más valioso es inaugurar la ventana de campeones, dando la vuelta con mi equipo, los directivos, mis compañeros, los directivos, los hinchas y mis hijos", finalizó.