Teófilo Gutiérrez sobre 'el Chino' Sandoval: "Indisciplina han tenido todos, hasta Maradona"

Teófilo Gutiérrez es siempre atracción cada vez que llega a la ciudad de Barranquilla y tanto los aficionados lo siguen, al igual que los periodistas. En la previa del partido entre Junior y Cali, su actual equipo, no fue la excepción. Y el experimentado delantero tocó diferentes temas que se le preguntaron, sin problema alguno.

Así se le indagó sobre la situación y el presente de Luis 'Chino' Sandoval, quien es conocido en la capital del Atlántico, jugó con los 'rojiblancos' y también se caracterizó por sus salidas en falso y actos en contra de la disciplina del club barranquillero.

"Muy bien se porta Sandoval, un gran profesional, y Cali es más rumbera que Barranquilla. A veces no aprovechamos el talento que tenemos nosotros, por dos o tres estúpidos que hablan. Tenemos que respetar, es lo mismo que decía de Comesaña, no respetamos lo que ha dado al club, lo que le dan los jugadores al club, por dos tontos que hablan o que llevan mensajes al jefe. Hay que respetar más al jugador costeño, valorarlo más y darle lo mejor para que el Junior, todos los clubes y la Selección esté donde tiene que estar, porque nos perdimos un Mundial el otro día", inició diciendo 'Teo', en declaraciones reproducidas por 'El Heraldo'.

El ya experimentado futbolista siguió ahondando en el tema y comentó que "hay que respetar más al jugador costeño, valorarlo más y darle lo mejor para que el Junior, todos los clubes y la Selección esté donde tiene que estar, porque nos perdimos un Mundial el otro día. Y tenemos que volver también a la Copa Libertadores. Creo que hay que apoyar más a los jóvenes y respaldarlos. Indisciplina han tenido todos, hasta Maradona, imagínate".

Luis Sandoval celebra gol con el Cali - Foto: Colprensa

Gutiérrez Roncancio aseguró que no ha tenido que darle consejos al 'Chino' y que "es un gran profesional, un gran compañero, un gran jugador. Grandes jugadores hay pocos. A veces no le damos importancia ni valor al gran jugador. Gran jugador hay, crack hay, distintos hay, pero son escasos y no los tienen todos los equipos, los tiene ahora el Cali".

Ya cuando se habló de lo futbolístico, Teófilo Gutiérrez se deshizo en elogios para referirse a Luis Sandoval. Así comentó que "tiene que mostrar un poco más, porque yo a la edad de él ya marcaba tres goles por partido. Comesaña me tenía que sacar de los entrenamientos. Yo le decía a él, tiene que entrenar mucho más y demostrar su despliegue para que pueda estar en la 'Tricolor'".

Así las cosas y palabras más, palabras menos, Teófilo Gutiérrez salió en defensa de su compañero en el Cali y al que conoce bien por su pasado en Junior.