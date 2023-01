¿Teófilo Gutiérrez tiene opciones de llegar a Nacional? Paulo Autuori y su tajante respuesta

En las últimas horas se viene hablando del futuro de Teófilo Gutiérrez, un jugador de experiencia de sobra y que se ha convertido en una de las atracciones del mercado, en las horas previas al inicio de la Liga I 2023 del fútbol profesional colombiano. Y en medio de la agenda informativa, el hombre que es ídolo del Junior de Barranquilla dejó en el aire algún coqueteo con Atlético Nacional, en un par de declaraciones concedidas a un par de medios el día lunes.

En ese sentido y aprovechando la conferencia de prensa que ofreció hace pocos minutos, a Paulo Autuori, el entrenador del verde de Antioquia, le preguntaron sobre ese particular y su respuesta fue directa y concreta, incluso se notó algo molesto.

"A mí no me gusta especular, no me gusta eso. La calidad de los jugadores es algo que uno tiene que reconocer, pero no es por ahí, no es por 'Teo' Gutiérrez por donde vamos. Y no tiene que ver con 'Teo', tiene que ver con la idea que se tiene acá. Por favor sin especulaciones. Jamás voy a hablar de una cosa de esas acá, jamás lo he hecho, tengo respeto y viceversa con el periodismo", dijo el brasileño, descartando de tajo alguna posibilidad de que el barranquillero sea contratado por Nacional.

En las últimas horas se ha mencionado insistentemente por parte de medios de la ciudad de Santa Marta que Teófilo Gutiérrez llegó a un acuerdo con los directivos de Unión Magdalena y que en las próximas horas se daría el anuncio de manera pronta, cuando estén todas las formalidades selladas y acordadas.

El atacante, de 37 años, estuvo durante la temporada 2022 en las filas del Deportivo Cali, en donde se anunció desde el mes de diciembre que no seguía en la institución, después de haber llegado a un acuerdo con los directivos.

En una entrevistas con 'Espn' en la noche del lunes, 'Teo' reconoció que habló con Álex Char, directivo de Junior; también lo hizo con Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, y que lo llamaron desde el Independiente Medellín. De igual forma, Jaime Quintero, presidente de Bucaramanga, se refirió a una conversación con el jugador.

Pese a su edad; es evidente que Teófilo Gutiérrez aún tiene mercado y ofertas para continuar, al menos, por la temporada 2023 en el fútbol profesional colombiano, gracias a su calidad técnica, a su personalidad y carácter y también por ese olfato goleador que aún conserva.