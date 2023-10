Teófilo Gutiérrez y Carlos Darwin Quintero se 'picaron' en el clásico caleño

Este domingo, Deportivo Cali recibió en su estadio al América de Cali por la fecha 17 de la liga colombiana y en medio del juego se vivió un momento de calentura. Teófilo Gutiérrez y Carlos Darwin Quintero tuvieron un encontronazo sobre el final de la primera parte.

El suceso se dio cuando el telón del primer acto estaba por bajarse. El reloj marcaba el minuto 46', cuando de repente Carlos Darwin Quintero recibió una dura falta. Al delantero americano le pegaron en la cabeza y se retorció de dolor sobre la grama.

El juez central decretó la falta y el mismo Quintero se dispuso a cobrarla. En ese momento llegó Teófilo Gutiérrez, se paró sobre la pelota y no quiso dejar cobrar al atacante 'escarlata'. Ahí vino la rencilla, se empujaron, forcejearon con sus manos y se dijeron de todo.

Pese a eso, el hecho no pasó a mayores y no hubo intervención ni del árbitro ni del VAR. Al no haber una agresión clara, no daba méritos para una revisión.

Publicidad

Cabe resaltar, que, a esa altura del juego, las emociones estaban caldeadas por un gol anulado a Luis 'Chino' Sandoval, por fuera de juego. El VAR demoró más de cuatro minutos en tomar una decisión, sin embargo, no dio luz verde y el encuentro seguía empatado.