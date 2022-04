Teófilo Gutiérrez y la muestra de amor a Deportivo Cali que cautivó a los hinchas 'azucareros'

En el pasado quedó el buen Deportivo Cali que salió campeón de la Liga del fútbol colombiano, en el 2021; ahora, el presente del equipo vallecaucano no es el mejor y está en el fondo de la tabla de posiciones.

Las gradas de su estadio no se llenan en los partidos que disputan en condición de local. Sin embargo, esto no fue impedimento para que Teófilo Gutiérrez, quien no estuvo en el partido contra Águilas Doradas por decisión técnica, alentara al cuadro 'azucarero' en este compromiso.

En medio de la tristeza por la derrota 0-1 contra los antioqueños, el jugador barranquillero se mostró optimista de cara a lo que se viene en la Copa Libertadores y pidió apoyo a los pocos seguidores que estaban presentes.

Además, en varios pasajes del encuentro, se le vio también desanimado por no poder ayudar a sus compañeros en este partido.

Vea las imágenes de Teófilo Gutiérrez durante este encuentro:

Teo Gutiérrez ,estuvo hoy en un palco acompañando al equipo ,recibió aplausos y se coreo su nombre por los pocos asistentes .

Esta imagen lo dice todo ,es el desconcierto , impotencia , tristeza ,que nos produce este l Cali de hoy día a todos pic.twitter.com/9oG1wxiO6O — Corazon Verde al Aire (@covealaire) April 25, 2022

¿El único que se salva ante todo este desastre? Sí señor, el capitán Teófilo Gutiérrez, apoyando hasta al final con la bandera del Deportivo Cali. pic.twitter.com/0O1NcPsapr — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) April 24, 2022