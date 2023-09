Teófilo Gutiérrez y la pregunta que 'encendió' la mecha en rueda de prensa del Cali

Este jueves Deportivo Cali atendió a varios medios de comunicación presentes en la rueda de prensa, previo al duelo contra Pasto por Liga. Sin embargo, con Teófilo Gutiérrez como protagonista, la conferencia se ‘calentó’ con una pregunta en específica, haciendo que el ‘perfume’ encarara al reportero que le preguntó por su expulsión frente a Millonarios.

Con el siguiente encuentro por el rentado local como tema central, ‘Teo’ desarrollaba con normalidad la rueda de prensa, hasta que le preguntaron por el cartón rojo recibido contra los ‘embajadores’ en la séptima fecha de la Liga II-2023.

“Teófilo, ¿Qué tiene para decirle al hincha ‘azucarero’ por lo que pasó en la expulsión? Porque evidentemente hizo falta en el pasado compromiso al Bucaramanga y por una norma puede estar frente al Deportivo Pasto, pero también pudo haberse perdido el compromiso?”, fueron las palabras del periodista en específico que desató la furia del atacante, quien no se ‘guardó’ nada y respondió de frente.

“Ya lo dije el otro día públicamente, delante de mis compañeros, creo que en la vida me ha enseñado eso, a levantarme, a seguir, avanzar, y ser agradecido, pero como dicen por ahí y como lo repetiste muchas veces, si mi abuelita no se hubiera muerto, seguiría viva”, dijo reflexivamente Teófilo Gutiérrez en respuesta a la pregunta del periodista.

Publicidad

Sin embargo, su declaración a la pregunta no terminó ahí, pues le dejó un mensaje de cara a lo que será el duelo contra Pasto, en la que su presencia estará casi que asegurada: “Así que hay que mirar las cosas con alegría, reconocer cuando uno se equivoca y soy agradecido en la vida, reconozco cuando me equivoco siempre amanece, sale el sol, estoy firme y lo demostraré el domingo. Espero vayas al partido y lo disfrutes”.

Así respondió Teófilo Gutiérrez ante la pregunta de un periodista, por la más reciente expulsión ante Millonarios 😅👀pic.twitter.com/1ba1ZQoCGg — elambito (@elambito) August 31, 2023

Esto generó una reacción en el periodista, quien era mirado fijamente por el ‘perfume’, que, con micrófono en mano le seguía la conversación. Pero, frente a las diferentes refutaciones del reportero, el jugador ‘azucarero’ empezó a disgutarse cada vez más, hecho que lo hizo llevar la charla a un plano personal.

Cuestionándolo por el equipo que siente empatía, Teófilo Gutiérrez cuestionó el americanismo del periodista, además de hacer un recuento de lo que fue la clasificación ‘xeneize’ en Copa Libertadores: “Si no eres hinchas del Cali, entonces del ¿América? De algún equipo tienes que ser hincha, ah no, te felicito, no quieres la profesión, si estás en el fútbol debes ser hincha de un equipo”.

Publicidad

“Bueno, eres de la Selección Colombia, ¿y afuera? De Boca Juniors”, afirmó entre risas ‘’Teo’, quien después le dijo al reportero “por eso haces esas preguntas. Viste el partido ayer (miércoles), ¿qué hizo Boca?, clasificó, pero embarró en el trámite del partido, así estas haciendo ahora”.

Tras el roce entre ambos, la rueda de prensa siguió con normalidad, sin embargo, lo único cierto es que Teófilo Gutiérrez nuevamente se ve embuelto en polémicas extafutbolísticas; ahora con un periodista.