Teófilo Gutiérrez y su suplencia en Bucaramanga: “Nunca me había pasado durante tanto tiempo”

Teófilo Gutiérrez llegó como el flamante refuerzo del Bucaramanga, para este 2023, y a pesar de algunas buenas presentaciones, el experimentado jugador no ha logrado consolidarse en la titular, en los recientes partidos del equipo santandereano.

Por eso, en rueda de prensa, el barranquillero se refirió a su actualidad en el cuadro ‘leopardo’, donde no está siendo un inicialista indiscutible, algo de lo que ha estado acostumbrado en la mayoría de su carrera.

“La verdad que nunca pregunto por qué me ponen, ni por qué me sacan, soy un profesional en todo sentido, respeto a cada persona, a cada entrenador, pero nunca me había pasado tanto tiempo, ni en la Selección”, afirmó de entrada Teófilo.

Seguido a eso, Gutiérrez Roncancio, aseguró que “hay que asimilarlo de buena manera, con responsabilidad y ojalá los que estén puedan darle mucho al Bucaramanga que es una ciudad muy bonita, una hinchada espectacular y que puedan ponerle una estrella al escudo, porque en la historia quedan los mejores”.

Pero ‘Teo’ no dejó el tema ahí, y mencionó que espera empezar a tener el respaldo del cuerpo técnico, para aportar su calidad en la cancha.

“La confianza para un jugador es vital, ojalá algún día me la den, uno trabaja para eso. Eso sí el equipo está por encima de todo y hay un grupo que está acoplado al sistema que tiene cada entrenador, hay que aceptarlo y saber que los compañeros también quieren hacer las cosas bien y para eso se entrenan”, finalizó Gutiérrez.

¿Cómo va el Bucaramanga en la liga del fútbol colombiano 2023-I?

El equipo santandereano dirigido por Alexis Márquez, se encuentra en el puesto 18 de la tabla de posiciones, con 12 puntos en la misma cantidad de partidos disputados. El domingo empató 1-1 con el siempre difícil Deportivo Pereira.

¿Cuál es el próximo partido del Bucaramanga?

Los 'leopardos' visitarán al Deportivo Pasto este jueves, a las 6:00 p.m., por la fecha 13 del campeonato.