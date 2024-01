Teófilo Gutiérrez y un posible regreso a Junior: un tema que es tendencia en Barranquilla

Teófilo Gutiérrez ha escrito su historia en el fútbol colombiano al lado del Junior de Barranquilla. Fue allí en donde se hizo conocer no solamente a nivel nacional, sino también en el plano internacional. Ahora que se encuentra sin equipo después de su salida del Deportivo Cali, en las últimas horas en la capital del Atlántico se viene mencionando sobre una posibilidad de regresar para este 2024 a las filas de los 'tiburones'.

Teófilo Gutiérrez, jugador del Deportivo Cali. Foto: Colprensa

Precisamente ese fue uno de los temas de los que se habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Así Fabio Poveda explicó en un inicio que "es cierto que hay un posibilidad que 'Teo' llegue a junior y es una posibilidad porque se lo piden a Alejandro Char, pero hay opiniones dividas en la familia".

El periodista con sede en Barranquilla agregó que "a esta hora, todavía no le han dicho nada a Arturo Reyes y me cuentan que en el momento de contratar o no a 'Teo' Gutiérrez, va a ser importante la opinión de jugadores o cuerpo técnico".

Y en ese mismo sentido, el que tomó la palabra fue Fuad Char, máximo accionista del Junior, habló en forma breve del tema con los periodistas. "Eso es un tema que no lo hemos tocado. Vamos a ser una nueva reunión para tomar una nueva decisión, hoy o mañana. Todo porque el tiempo apremia".

De esa forma, se vienen horas definitivas en las que los directivos de Junior, en conjunto con el cuerpo técnico que lidera el profesor Reyes, van a entrar a analizar todo lo que trae para bien o para mal una posible llegada de Gutiérrez Roncancio a la nómina del vigente campeón del fútbol colombiano.

Hay que apuntar que en las redes sociales ya se ha hecho tendencia el tema de Teófilo Gutiérrez, de quien aún guardan recuerdos los seguidores de Junior.

¿Qué dijo Arturo Reyes sobre el tema Teófilo Gutiérrez?

Arturo Reyes, técnico del Junior de Barranquilla - Foto: Colprensa

Tras el 2-2 de Junior frente a Boyacá Chicó, Arturo Reyes, DT de Junior, dijo lo siguiente sobre una posible llegada de Teófilo Gutiérrez a su equipo: "Ese es un tema donde las decisiones sobre los jugadores que llegan a la institución, se toman en consenso, siempre de la mano de los directivos y es algo que seguramente se conversará en los próximos días. Hasta este momento y de mi parte, no tengo conocimiento de ningún tema sobre Teófilo".