Téofilo Gutiérrez ya sabe de cuánto será la multa y su sanción tras la nueva expulsión

Téofilo Gutiérrez y el Deportivo Cali no la pasan nada bien en el fútbol colombiano. El conjunto 'azucarero' no ha podido salir de la última casilla en ocho fechas disputadas, en las que además no ha podido conseguir su primera victoria en el semestre.

El pasado lunes el atacante, de 37 años, dejó a su equipo con 10 hombres, a los 32 minutos del compromiso contra Unión Magdalena, en el partido válido por la jornada número nueve de la liga del fútbol colombiano.

Recordemos que Gutiérrez Roncancio recibió la tarjeta roja por haberle pegado una patada en el estómago a Ricardo 'el Caballo' Márquez, una de las figuras del 'ciclón bananero'. Si bien el juez central no se había percatado de la acción; el VAR le hizo un llamado y así no dudó en expulsar al jugador.

Este jueves se pronunció el Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano para sancionar con dos fechas a Teófilo Gutiérrez, por encontrarlo culpable por "juego brusco" y junto a esto le impuso una multa de $260.000.

Tras esta decisión el delantero con pasado en el fútbol europeo, y quien porta la cintilla del Deportivo Cali, será baja para el clásico vallecaucano contra América por la fecha 10, al igual que se perderá el duelo frente Atlético Bucaramanga, en la jornada 11 del rentado local.

¿Cuántas expulsiones suma Téofilo Gutiérrez?

Jugando con la camiseta del Cali, Teófilo Gutiérrez completó cuatro expulsiones, con Junior registró doce y en total, en su carrera como futbolista profesional llegó a 25 cartulinas rojas. Esto, según datos suministrados en Twitter por el estadígrafo Carlos Forero.

