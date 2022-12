Teófilo Gutiérrez: “Yo he cometido muchos errores, pero me he sabido levantar” Teófilo Gutiérrez: “Yo he cometido muchos errores, pero me he sabido levantar”. El delantero del Junior estuvo en un en vivo con Giovanni Hernández, y habló de su carrera y de su actualidad en el equipo barranquillero.