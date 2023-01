'Tino' Asprilla le hace fuerte advertencia a Giovanni Moreno

Este ha sido un mercado de transferencias especialmente agitado en el fútbol colombiano. Si bien las miradas se las robó el Junior de Barranquilla con la incorporación de Juan Fernando Quintero, han habido varios equipos que han sabido aprovechar de esta ventana para presentar refuerzos de renombre, como ha sido el caso de Atlético Nacional, con Cristian Zapata; América de Cali, con Carlos Darwin Quintero; Independiente Santa Fe, con Hugo Rodallega; Millonarios, con Leonardo Castro; por mencionar algunos. No obstante, el Medellín no se quiere quedar atrás y tendría en mente fichar a Giovanni Moreno, uno de los jugadores insignia de los 'verdolaga'.

Más allá de las pretenciones que tenga la directiva del 'poderoso de la montaña', los hinchas del equipo verde paisa creían que eso se quedaría en un simple coqueteo por parte de su rival de patio, no obstante, en los últimos días ha trascendido que 'Gio' estaría interesado en llegar a las toldas del actual subcampeón del fútbol colombiano. Información que no cayó nada bien entre los seguidores del 'rey de copas'.

Si bien los mensajes se han viralizado por parte de los aficionados de Nacional, en los últimos días, uno de los jugadores insignias de la institución, Faustino Asprilla, expresó su opinión al respecto de esta novela, y aprovechó para darle un consejo al mediocampista de 36 años.

"Por el bien de ese amor que le tienen los hinchas de Nacional a Gio, que juegue en Envigado o en Águilas Doradas, pero que no vaya a jugar en Medellín", comentó el 'Tino'.

Y agregó, “Lo de Gio es extraño. Giovanni ya tiene resuelto su futuro, pues estuvo en la China”.

En otra de sus intervenciones, recodó una anécdota en la cual comentó que el Medellín intentó ficharlo en el pasado, “a mí me llamaron del DIM en 2003 y yo dije que no, que yo solo jugaba en Nacional. Cuando volví, al país, lo hice porque me llamó el DIM”.

“El problema es que esto es una venganza contra los hinchas. Esto es un amor eterno, si se pone esa camiseta se acaba. Tiene que pensar en el día de mañana. ¿Jugar 6 meses en el DIM para qué?”, complementó el otrora futbolista de la Selección Colombia

Por último, característico de Faustino Asprilla, se refirió al tema con cierta ironía, “nadie está diciendo que sea malo que vaya al Medellín; si va, pues, listo y que pongan el estadio a su nombre”, concluyó.