Toda la actualidad del Tolima y la salud de Gabriel Camargo, en la voz de su hijo César

Deportes Tolima no ha tenido un buen arranque de la liga del fútbol colombiano 2022-II, todo por las lesiones de varias de sus figuras, la salida de otros jugadores y más temas.

Por eso, César Camargo, actual presidente del club ‘pijao’ atendió a ‘Blog Deportivo de ‘Blu Radio’ para hablar sobre el presente del equipo, posibles ventas, rumores, y más.

Publicidad

Además, tocó brevemente el tema de su padre, Gabriel Camargo, quien ha tenido quebrantos de salud en los últimos meses, y se espera que sea operado próximamente.

Acá las declaraciones de César Camargo:

*La salud de Gabriel Camargo

Publicidad

“Hemos tenido semanas afortunadas, esperamos que a mediados de agosto lleguemos a la cirugía que es la única manera que sea una cura y no un procedimiento temporal”.

*Futuro de Anderson Plata estaría en el fútbol asiático

Publicidad

“No hay nada firmado en este momento, Anderson es un referente, gran jugador y gran persona y nos ha contado esa intención. Nosotros a su vez le ofrecimos que se quedara, pero competir con esos salarios es imposible, pero no tenemos nada. El contrato de Anderson está próximo a vencerse, si fuera hoy pues hay cláusulas, si lo hiciéramos en noviembre no habría posibilidad, el club está interesado en recoger recursos”.

*¿Hay ofertas por Jeison Lucumí?

“Lucumí es demasiado importante, pero no tengo nadie que me haya llamado y comentado, no creo que pueda irse al sur del continente”.

*Sebastián Villa y Boca Juniors

Publicidad

“Esa platica está embolatada”.

Publicidad



*Situación con Yeison Gordillo

“Está tratando de buscar alguna solución, pero nosotros tendríamos que tomar cartas en el asunto, porque por culpa de San Lorenzo él quedo libre. Entraríamos a que nos deben indemnizar por los derechos deportivos que perderíamos por un incumplimiento de ellos”.

*Actualidad de Sergio Mosquera

“El tema de Sergio es de lesiones desafortunadas, pero les doy la noticia que él ya se recuperó, está haciendo trabajos físicos, espero que en las próximas 3 o 4 semanas estará jugando”.