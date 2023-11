Todavía hay ilusión de final en el Cali: Jaime de la Pava y su análisis tras la derrota con Tolima

Minutos después de caer 4-2 en el estadio Murillo Toro frente al Tolima, el entrenador del Deportivo Cali, Jaime de la Pava se refirió en rueda de prensa a los aspectos positivos y negativos, junto a las sensaciones que quedan de cara al tramo final de los cuadrangulares.

Enfatizando en el desnivelado primer tiempo y más equilibrado complemento, el estratega ‘azucarero’ afirmó que el duelo se termina perdiendo por detalles. “Empezando el segundo tiempo emparejamos, creo que el trámite era de un juego intenso, nosotros mientras desarrollábamos la dinámica de controlar bien y pasar y ajustamos bien esos dos gestos técnicos el equipo generaba bien, cuando intentamos jugar a un toque nos equivocamos”, dijo inicialmente.

“Ellos son muy fuertes en las acciones a balón parado y nosotros también podíamos hacer algo; para este duelo marcamos el 1-1 así. Sin embargo, al final nos faltó poder administrar ese esfuerzo que hizo el equipo de tener el partido 2-2, donde estaban todas las posibilidades a favor. Tenemos un desequilibrio porque hemos marcado en todo el torneo, hemos hecho más de 30 goles, pero nos han hecho más de 27”, complementó Jaime de la Pava en rueda de prensa.

Sumado a eso, el entrenador del Deportivo Cali destacó el trabajo del día ya día y las cosas positivas que quedan por delante para el cuadro vallecaucano, en estos cuadrangulares finales: “Todos los días hemos tenido cosas que solucionar, una de ellas es que se empieza a hablar muchas cosas y tenemos que enfocarnos en lo que tenemos, nos queda una segunda vuelta y estamos invictos de local. Tenemos que ganar con Tolima y Junior en casa y hay mensajes de algunos jugadores que me gustan porque hay que pensar en el hoy, pero también a corto plazo en lo que viene”.

Jugadores del Tolima festejando triunfo sobre Cali, por Liga. Foto: Twitter de @cdtolima.

*Otras declaraciones:

El arbitraje...

"Trato de nunca hablar de los árbitros y menos en estas circunstancias donde no he podido detallar cosas. Vinimos a buscar el partido y hacer lo nuestro, siempre el mensaje es que el factor arbitraje no nos desequilibre, porque al principio del torneo pasó".

Teófilo Gutiérrez...

"Sobra decir lo influente que es en el juego, me preocupó en un momento que pudiera salirse del juego, pero tenía que estar concentrado y no se podía dejar salir a otros escenarios, a los que el rival o el entorno podrían generar".

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali?

El cuadro 'azucarero' nuevamente tendrá acción el miércoles 29 de noviembre, justamente frente al Deportes Tolima, en el estadio Palmaseca. Esto, por la cuarta jornada del grupo A, en el cuadrangular final de la Liga II-2023.