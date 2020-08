Todavía no se pueden jugar los grandes clásicos del fútbol en Bogotá, asegura Claudia López

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, fue muy clara y concreta, este lunes, al hablar de cómo podrán practicarse algunos deportes. Sin embargo, el fútbol en Bogotá aún no se podrá tener, según lo que declaró la primera autoridad de la capital en una extensa aparición pública hace pocos minutos.

López señaló que “todavía no tendremos el clásico que todos queremos”, refiriéndose a los partidos profesionales entre los clubes bogotanos, adscritos a la Dimayor.

A pesar de eso, Claudia López confirmó que “pueden hacerse entrenamientos colectivos de los equipos de fútbol. Vuelve el fútbol, pero con esa restricción, no vamos a tener partidos todavía, no tendremos el clásico que todos queremos, no podemos hacerlo”.

Así las cosas y aunque el Gobierno Nacional ya dio la autorización para el regreso del campeonato colombiano, Millonarios y Santa Fe tendrán que seguir esperando qué decisiones vendrán con el paso de las semanas, en medio de la pandemia del coronavirus.