Todo aclarado: Tulio Gómez explicó por qué Michael Rangel no llegó al América de Cali

Poco a poco, los equipos del fútbol colombiano se están reforzando, pensando en realizar una buena campaña en 2022. Sin embargo, uno de los equipos que, hasta el momento, no ha confirmado la llegada de ningún jugador es América de Cali.

Muchos han sido los rumores, pero de certezas o comunicados oficiales, nada. Uno de los que llegó a sonar fue el atacante Micahel Rangel, quiem dejó huella en el 'escarlata', por su goles de gran importancia para el título conseguido en 2019.

No obstante, no se concretó y Deportes Tolima se les adelantó. En los últimos días, el 'pijao' confirmó al delantero como su nuevo fichaje. Pero, ¿Por qué los 'diablos rojos' no lo contrataron? La duda quedó resuelta este martes 28 de diciembre.

"Me pedían mucho, 130 millones más prestaciones son 180 millones, no podemos pagar eso", fueron las palabras de Tulio Gómez, máximo accionista del equipo vallecaucano, en entrevista con el creador de contenido, Alfred Gómez.

Así las cosas, los hinchas del América de Cali deberán esperar por los anuncios de nuevos jugadores, tal y como Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, entre otros, lo han hecho saber de manera oficial.