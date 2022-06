¡Todo vale la pena para ver a Nacional! Padre e hijo viajaron desde Bogotá a Medellín

Los hinchas de Atlético Nacional se tomaron este martes el entrenamiento del 'verdolaga' en el Atanasio Girardot previo a la final de ida del Fútbol Colombiano que protagonizará frente al Deportes Tolima el miércoles, a partir de las 8:00 de la noche.

De forma masiva llegaron los fanáticos del 'rey de copas' hasta este escenario deportivo, y para algunos, era su primera vez: su primera ida al Atanasio y ver de cerca a sus ídolos, a sus jugadores favoritos, como fue el caso de un padre e hijo, que emocionados le contaron a 'Noticias Caracol', lo que sintieron al estar en dicho lugar. Fue una travesía larga desde Bogotá, pero valió la pena.

"Venimos en moto, nos gastamos doce horas", le dijo a Lina Marcela Tobón, periodista de 'Caracol Sports' uno de ellos.

De otro parte, el siguiente hincha manifestó previo a ingresar al Atanasio Girardot: "Aquí estoy, pues ajá, contento, sin palabras, con toda, hasta nervioso estoy".

"Dios me dio dos bendiciones: soy hincha del 'verde' y me dio la oportunidad de tener al hijo mío en la escuela, eso no lo tiene cualquiera", sostuvo otro fanático de Nacional a los micrófonos de 'Caracol Sports'.

Fue una verdadera fiesta la que se vivió en las tribunas, el público, que fue cerca de 7.000 mil, no paró de alentar a los futbolistas conducidos por Hernán Darío Herrera, que buscarán tanto el miércoles 22 de junio como el próximo domingo 26 del mismo mes, hacer una buena presentación y poder grabarle a su escudo la estrella número 17 del balompié local.

De otro lado, los fieles seguidores del verde confían en sacarse la 'espinita' de aquella final perdida contra el 'vinotinto y oro' en el primer semestre de 2018.