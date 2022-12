“Tolima es una gran institución, ha crecido mucho”, reconoció Gregorio Pérez, DT del Tolima

El uruguayo llegó este jueves a Ibagué para tomar las riendas del equipo ‘vinotinto’, que disputará la Copa Suramericana y los torneos locales en el 2017.

“Nosotros queremos ser un equipo potente y agresivo”: Gregorio Pérez, DT de Tolima El técnico extranjero, de 68 años, se mostró motivado al llegar a la institución tolimense, después de que Alberto Gamero, que dirigió al equipo durante dos años, se marchara al Junior, de Barranquilla.

“Me siento contento, me he encontrado con gente amiga y esperamos hacer un buen trabajo acá. Sueño con hacer una buena campaña y la verdad es que no tuve dudas para venir”, indicó el profesor Pérez a la prensa al pisar suelo tolimense.

Los refuerzos anunciados por Tolima son los siguientes: Eddie Hernández, Michael Covea, Luis Felipe Cardoza, Bismar Córdoba y Jairo Molina.

