"Tolima no volvió a encontrarse desde la final contra Nacional, no es fácil perder de esa manera"

Frente al bajo desempeño y rendimiento deportivo del Deportes Tolima en el rentado local, un exjugador e ídolo ‘pijao’, Darío Bustos, se refirió a la actualidad del ‘vinotinto y oro’, enfatizando en la final perdida en 2022 frente a Atlético Nacional, donde Daniel Cataño erró el gol del título desde los doce pasos para que minutos después Jarlan Barrera marcara para los verdes y se hicieran con la estrella número 17.

En una charla exclusiva con Gol Caracol, ‘Pipe’ Bustos recordó aquella final frente al conjunto antioqueño, que desencadenó un golpe anímico en Tolima, al punto de entrar en un bache de resultados que significó la salida de Hernán Torres del banquillo ‘pijao’.

“Me parece que desde ahí el equipo no volvió a encontrarse, no es fácil perder una final de la manera en la que se perdió, en su estadio, el factor anímico también es importante, pero bueno, son otros tiempos, me parece que ya pasó un año, año y medio de aquella final, ya para este segundo semestre Tolima debe poner los pies en la tierra y concentrarse plenamente, de que es un equipo que está en esa grandeza absoluta de nuestro fútbol colombiano, que en los últimos diez años ha estado en una cantidad de finales y eso lo obliga a iniciar este proyecto con pie derecho”, afirmó Darío.

Sobre la posibilidad o no de clasificación al octogonal en el rentano nacional, Bustos ve viable la posibilidad, independiente al mal arranque de los ibaguereños. “Aunque es muy difícil que le alcance al Deportes Tolima para clasificar, debemos entender que esto es fútbol y muchas cosas pueden suceder desde que hayan posibilidades, hemos visto muchos equipos que con un gol clasifican por algún ítem de desempate se les puede brindar la posibilidad, entonces, desde que haya esperanza puede clasificar”.

“Creo que había un desgaste de parte del cuerpo técnico, me parece que por ahí con las directivas se sentaron, hablaron, dicen que el tema más claro fue el tema de las lesiones del plantel y por ende se llegó a un acuerdo de terminar el proceso con el cuerpo técnico. Me hubiese gustado más bien que hubieran continuado con Champeta y Carlos Castro”, citó contundentemente el exjugador de Tolima sobre la llegada de Juan Cruz Real al equipo.

Sumado a eso, también explicó la manera en la que el conjunto ‘pijao’ debe revertir la situación de resultados, en su experiencia como exfutbolista profesional: “Tienen que tener calma, siempre tiene que haber un líder, que los haga entender que es normal las crisis, es normal el caos, pero también es normal llamar a la tranquilidad, la calma, entender que el que no está haciendo las cosas bien en el funcionamiento del equipo, volver a encarrilarse, volver a tener el mismo objetivo, que todos empiecen a pensar y entrenarse de la misma manera y así poder pasar las malas rachas”.