Tolima solamente vende a Yeison Gordillo: la respuesta ante el interés de Independiente

En las últimas 48 horas, en los medios argentinos se habló de la posibilidad de que Yeison Gordillo, del Tolima, se fuera a Independiente de Avellaneda para seguir con su carrera deportiva, ante el interés del entrenador Lucas Pusineri de contar con sus servicios.

Sin embargo, este miércoles en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Javier Hernández Bonnet se refirió con respecto al tema.

Lista la fecha tentativa para la vuelta del fútbol colombiano

"La situación es simple. Resulta que al jugador Gordillo, quien lo representa, dijo en Argentina que lo podía llevar gratis. Es Pascual Lezcano, con el que firmó Gordillo, fue quien quiso hacer una vuelta para la que no estaba autorizado. Y ahora, Camargo (Gabriel) hizo una llamada, aseguró que no hay autorización, que en materia de préstamo no hay nada que hacer y que si necesitan al jugador, lo vende", indicó Hernández Bonnet.

¿Qué resultados hay de las pruebas del coronavirus en Millonarios?

En medio de la información vertida al respecto se precisó que los derechos deportivos de Yeison Gordillo pertenecen en un porcentaje de 80 por ciento al Tolima y el 20 restante a Santa Fe. Además, se conoció que la situación económica de Independiente es precaria y que no tendría recursos para asumir la negociación con los tolimenses.