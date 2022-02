Tolima vs. Junior, duelo destacado de la novena fecha en la Liga del fútbol colombiano

El Deportes Tolima expondrá este sábado, en la novena jornada de la liga colombiana, su liderato ante el Junior de Barranquilla, que viaja a Ibagué con la necesidad de mostrar un buen rendimiento e hilvanar su segundo triunfo al hilo para conseguir estabilidad en el campeonato.

Al partido, que se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro, el Vinotinto y Oro llega en el primer puesto con 19 puntos, mientras que el Tiburón, dirigido por el argentino Juan Cruz Real, ocupa el octavo lugar con 12 unidades.

El Tolima llega motivado al partido luego de vencer el miércoles por 1-0 al Deportivo Cali y ganar la Superliga con un gol de uno de sus flamantes refuerzos para este año: Michael Rangel.

Se espera que para este partido sigan siendo titulares algunos jugadores que han sido claves para el técnico Hernán Torres y que llegaron esta temporada al club, como es el caso del peruano Raziel García, el lateral Juan Camilo Angulo, el centrocampista Brayan Rovira y los extremos Andrés Ibargüen y Steven Lucumí.

El Junior, entre tanto, recuperará para este partido al lateral Walmer Pacheco y al central Dany Rosero, que superaron sendas lesiones que los alejaron de las canchas por varias semanas.

Sin embargo, aún no regresarán el goleador Fernando Uribe ni el lateral Nilson Castrillón, dos de los destacados refuerzos que recibió Cruz Real para este torneo.

Por otra parte, el América de Cali, dirigido por Juan Carlos Osorio, recibirá el domingo al Once Caldas, el único equipo invicto del campeonato, en un encuentro vital para el futuro en el banquillo de los Diablos Rojos del exseleccionador de México y Paraguay.

El conjunto caleño necesita ganar porque ya acumula cinco partidos sin triunfos, producto de dos empates y tres derrotas.

Precisamente hay expectativas por ver si Osorio pondrá a debutar con la camiseta roja al español Iago Falque, que según el médico del club ya está disponible para jugar.

El Once Caldas, por su lado, tratará de mantener la buena racha que trae para pelear el liderato al Deportes Tolima, pues actualmente el equipo de Manizales, que tiene un partido pendiente, es cuarto con 15 puntos, uno menos que Atlético Nacional y Millonarios.

Precisamente los Verdolagas visitarán el domingo al Atlético Bucaramanga, mientras que los Embajadores recibirán el sábado al Cortuluá en dos partidos en los que se prevé que utilicen nóminas mixtas porque la semana entrante se jugarán la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores.

Partidos de la jornada nueve de la liga colombiana:

26 de febrero:

Envigado vs. Jaguares (Estadio Polideportivo Sur, 2:00p.m)

Deportivo Pereira vs. La Equidad (Estadio Hernán Ramírez, 4:05 p.m)

Deportes Tolima vs. Junior (Estadio Manuel Murillo Toro, 6:10 p.m)

Millonarios vs. Cortuluá (Estadio El Campín, 8:15 p.m)

27 de febrero:

Unión Magdalena vs. Deportivo Cali (Estadio Sierra Nevada, 4:05 p.m)

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional (Estadio Alfonso López, 6:10 p.m)

América de Cali vs. Once Caldas (Estadio Pascual Guerrero, 8:15 p.m)

28 de Febrero:

Patriotas vs. Santa Fe (Estadio La Independencia, 7:40 p.m)

1 de Marzo:

Deportivo Pasto vs. Alianza Petrolera (Estadio Departamental Libertad, 5:30 p.m)

Independiente Medellín vs. Águilas Doradas (Estadio Atanasio Girardot, 7:35 p.m)