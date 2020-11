Tolima vs. Junior "se puede jugar" en el Murillo Toro, según funcionario de Ibagué

Esta última semana, ha sido noticia el compromiso Tolima vs. Junior , que se jugará el próximo domingo, por los cuartos de final del fútbol colombiano.

Según el Tolima, el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Ibagué (IMDRI) no les prestó el estadio Manuel Murillo Toro, debido a que se encontraban realizándole algunas adecuaciones, pensando en el campeonato Sub-20 del próximo año, por lo que pidieron jugar en el estadio de Techo.

Incluso los 'pijaos' dieron a conocer en las últimas horas dos cartas, una en la que solicitaban el préstamo del estadio y otra, con la respuesta del IMDRI en el que daban cuenta de las obras que le estaban realizando escenario deportivo.

Sin embargo, este viernes, Alejandro Ortiz Ortiz, gerente del Instituto de Recreación y Deporte, le dijo a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que el estadio de Ibagué "se encuentra en perfectas condiciones para el partido del domingo".

"Contamos con mejor iluminación y una buena cancha. Solamente se está interviniendo la parte interna occidental del estadio, con el fin de que nos den la sede del Sudamericano", aseguró Ortiz Ortiz.

Además, el directivo del IMDRI añadió que "no he recibido ninguna propuesta por parte de Dimayor para que se juegue el partido".

Cabe recordar que Junior se negó a jugar en Bogotá porque luego tendrá que viajar a Chile para su partido con Unión La Calera, en la Copa Sudamericana, por lo que no se ha preparado de la mejor manera para disputar un partido en la altura de la capital colombiana.

"El martes visité el estadio y arrancamos las remodelaciones, los camerinos los están tumbando y el doctor Keiruz dijo que no se podía jugar y que jugarían en Techo, a lo que yo le respondí que podíamos colocar unos camerinos portátiles, carpas y aprovechar que no hay gente. Después el me dijo que le diera una carta que dijera que el estadio estaba en construcción y se la di. Ayer me llamaron y me dijeron que yo no había prestado el estadio y eso no fue así, hay reparaciones sí, pero el partido se puede jugar", agregó.

Así las cosas, se espera una comunicación oficial de la sede del compromiso Tolima vs. Junior, pero en Ibagué ya afirman que "nuestro alcalde y toda la ciudad quiere que el equipo jueguen en la 'capital musical' de Colombia"